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Dos vehículos chocaron en la intersección de Cura Álvarez y 25 de Mayo: un niño de 4 años fue hospitalizado

Un niño de 4 años debió ser trasladado al Hospital San Roque luego de sufrir golpes en la cabeza tras un fuerte choque ocurrido cuando dos autos colisionaron en la intersección de Cura Álvarez y 25 de Mayo. Su madre también resultó lesionada y fue asistida por personal médico en el lugar.

19 de Mayo de 2026
Fuerte impacto.
Fuerte impacto. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un niño de 4 años debió ser trasladado al Hospital San Roque luego de sufrir golpes en la cabeza tras un fuerte choque ocurrido cuando dos autos colisionaron en la intersección de Cura Álvarez y 25 de Mayo. Su madre también resultó lesionada y fue asistida por personal médico en el lugar.

La capital provincial vivió momentos de tensión este martes por la tarde luego de que dos vehículos chocaron en la intersección de calles Cura Álvarez y 25 de Mayo, provocando redireccionamiento del tránsito y la intervención de personal policial y de emergencias. El siniestro vial involucró a una camioneta Toyota negra y un Fiat Regata blanco.

Según la información recabada en el lugar por Elonce, el hecho ocurrió cuando la camioneta Toyota circulaba en sentido norte-sur por calle Cura Álvarez, mientras que el Fiat Regata transitaba de este a oeste por 25 de Mayo. Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron violentamente en la esquina.

Un menor fue derivado al Hospital San Roque

 

Como consecuencia del choque, un niño de 4 años que viajaba en el Fiat Regata sufrió golpes en la cabeza y fue trasladado al Hospital San Roque para recibir atención médica. También fue asistida su madre, quien conducía el vehículo blanco y presentó una lesión en una de sus piernas.

En tanto, los ocupantes de la camioneta Toyota también fueron asistidos debido a golpes leves sufridos producto del impacto. Afortunadamente, ninguno de ellos presentó heridas de gravedad, aunque sí se registraron importantes daños materiales en ambos vehículos.

Tránsito intervenido en una zona céntrica

 

El accidente obligó a desplegar un operativo policial y de tránsito en una esquina transitada del centro paranaense.

DOS AUTOS COLISIONARON EN LA INTERSECCIÓN DE CURA ÁLVAREZ Y 25 DE MAYO

Las autoridades trabajaban para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Temas:

Choque 25 de Mayo Centro Paraná niño hospitalizado
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