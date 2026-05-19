Capibaras XV llega a Paraná con un duelo clave por el Súper Rugby Américas

REDACCIÓN ELONCE
La franquicia del Litoral enfrentará este sábado a Selknam de Chile en La Tortuguita de Rowing. Esperan unas 7.000 personas para el primer partido profesional de rugby en Entre Ríos, supo Elonce.
Capibaras XV disputará este sábado un partido histórico en Paraná al convertirse en la primera franquicia profesional de rugby en jugar un encuentro oficial en Entre Ríos. El equipo del Litoral recibirá desde las 16 a Selknam de Chile en La Tortuguita del Paraná Rowing Club, por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026.
El encuentro tendrá además una importancia deportiva clave, ya que una victoria podría asegurar la clasificación de Capibaras XV a las semifinales del certamen sudamericano.
La expectativa es enorme tanto dentro como fuera de la cancha, con una convocatoria estimada de 7.000 espectadores.
Un evento histórico para el rugby entrerriano
Gabriel Bourdin, representante de la franquicia, destacó a Elonce la importancia que tendrá la realización del encuentro en Paraná. “Es un orgullo enorme que la provincia de Entre Ríos y Paraná puedan ser parte de esta franquicia”, expresó.
Además, remarcó que la llegada del rugby profesional a la provincia representa una oportunidad para que jugadores amateurs puedan desarrollarse en competencias de alto rendimiento sin alejarse de sus clubes ni de sus familias.
Paraná recibirá un espectáculo internacional
El rival será Selknam, la franquicia chilena que actualmente ocupa puestos de clasificación y cuya base integra el seleccionado que disputará el Mundial de Rugby Australia 2027.
“Es un desafío importante en lo deportivo”, sostuvo Bourdin sobre el conjunto trasandino.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el impacto que tendrá el evento para la ciudad. "Capibaras impulsa una iniciativa con una mirada regional, poniendo en valor proyectos deportivos del interior del país y alejados de una lógica centralista. Además, el rugby transmite valores fundamentales: es un deporte amateur, familiar y que acompaña a las personas desde la niñez y a lo largo de toda su vida. Por eso creemos que el deporte es una herramienta clave para fomentar valores y, desde el municipio, tratamos de acompañar y fortalecer ese camino”, valoró.
Capibaras, un equipo que representa al Litoral
Carlos Fertonani, CEO y cabeza visible de este gran desafío que es Capibaras XV, por su parte, completó: “Es una gran satisfacción que Capibaras haya logrado consolidarse en Rosario, haber jugado en Santa Fe y ahora también llegar a Paraná. A comienzos de año, junto a la Municipalidad, los clubes y toda la organización, nos propusimos que el equipo pudiera sentirse local en toda la región y hoy eso se está cumpliendo. Además del crecimiento deportivo, se percibe un enorme entusiasmo del público entrerriano por el rugby, algo que seguramente se reflejará en una gran convocatoria este sábado".
"Capibaras también representa una oportunidad histórica para los jugadores de la región, que antes debían emigrar para competir en alto nivel y hoy pueden desarrollarse profesionalmente sin alejarse de sus clubes, sus familias y su vida cotidiana. Este proyecto es posible gracias al trabajo conjunto de las uniones, los clubes, el sector privado y el acompañamiento de los gobiernos locales y provinciales. Hoy Capibaras se convirtió en un equipo que representa a todo el Litoral y eso genera un fuerte sentido de pertenencia.”
Once entrerrianos en el plantel
Capibaras XV arribará al compromiso como escolta en la tabla de posiciones y buscará sostenerse en los primeros lugares para definir instancias decisivas como local.
El equipo dirigido por Nicolás Galatro cuenta con una fuerte presencia entrerriana dentro del plantel profesional.
Entre los jugadores aparecen Diego Correa, Felipe Villagrán, Basilio Cañas, Bruno Heit y Franco Rossetto, del Club Atlético Estudiantes; Franco Benítez, Tomás Sigura y Lautaro Cipriani, de Tilcara; Franco Marizza y Mateo Baroli, de Rowing; y Guido Chesini, de Salto Grande de Concordia.
Varios de ellos vienen teniendo destacadas actuaciones durante la temporada. Rossetto es actualmente el máximo apoyador del equipo y fue elegido en reiteradas oportunidades dentro del XV ideal de la fecha.
Fan fest, tribunas y expectativa de lleno total
Además del espectáculo deportivo, la organización montará un importante operativo para recibir al público.
En La Tortuguita se instalaron tribunas y un microestadio especialmente preparado para albergar a miles de espectadores. También habrá fan fest, bandas en vivo, patio gastronómico y sectores VIP.
Entradas y acceso para menores
Desde la organización informaron que los menores de 14 años podrán ingresar gratuitamente al sector general si asisten con la camiseta de un club afiliado a la Unión Entrerriana de Rugby y acompañados por un adulto.
Las entradas generales tienen un valor de 15 mil pesos para mayores y 10 mil para menores, mientras que también se ofrecen plateas y sectores especiales con servicios de catering y merchandising oficial.
El encuentro marcará un hecho inédito para el deporte entrerriano y buscará consolidar a Paraná como una plaza importante dentro del rugby profesional sudamericano.