Reforma previsional: "Que el gobierno no confunda: discutir no es apoyar", subrayó UPCN

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien había asegurado que la mayoría de los sindicatos consultados “aprueban, apoyan y trabajaron sobre la reforma previsional”.

A través de un comunicado, el gremio aclaró que su participación en las reuniones convocadas por el Gobierno provincial no implica acompañamiento al proyecto de modificación del sistema jubilatorio entrerriano.

“Que el Gobierno no confunda: discutir no es apoyar”, subrayó UPCN.

“Debatir no significa consensuar”

Desde el sindicato remarcaron que la postura de la organización siempre fue participar de las instancias de diálogo para defender los derechos de los trabajadores y jubilados provinciales.

“De ninguna manera el ministro puede usar los términos ‘aprobar’ y ‘apoyar’”, señalaron en un documento.

Además, indicaron que mantienen diferencias “profundas” con los vectores de la reforma previsional planteados por el Ejecutivo provincial.

Esperan conocer el proyecto oficial

UPCN sostuvo que hasta el momento no existe un texto definitivo del proyecto de ley y que únicamente se conocieron lineamientos generales de la iniciativa.

“Solo podremos verlo cuando tome estado parlamentario”, advirtió el gremio.

En ese sentido, señalaron que el verdadero resultado de las conversaciones mantenidas con las autoridades de la Caja de Jubilaciones podrá evaluarse recién cuando el proyecto sea presentado formalmente en la Legislatura.

Advertencia por posibles conflictos

La organización sindical cuestionó además el discurso del Gobierno provincial y advirtió que las declaraciones oficiales podrían afectar el espacio de diálogo abierto hasta el momento.

“Expresiones como las del ministro desvirtúan los hechos”, manifestaron desde UPCN.

Finalmente, indicaron que este tipo de planteos “podrían terminar empujándonos hacia un escenario de conflicto” en medio del debate por la reforma previsional en Entre Ríos.