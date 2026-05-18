Universidad pública, cierre de comercios y transporte, el debate de los concejales de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los concejales Maximiliano Paulin (La Libertad Avanza) y Emiliano Gómez Tutau (Peronismo) participaron en Elonce Radio y debatieron sobre transporte urbano, universidad pública y el cierre de comercios en Paraná.
Los concejales de Paraná, Maximiliano Paulin (La Libertad Avanza) y Emiliano Gómez Tutau (Peronismo), participaron este lunes del programa “Quién Dice Qué”, emitido por Elonce Radio, donde debatieron sobre tres temas centrales: el transporte urbano, la universidad pública y la situación de los comercios en la ciudad. La discusión evidenció diferencias ideológicas y enfoques distintos sobre las prioridades de la gestión local y nacional.
Gómez Tutau, en primer lugar, se distanció del kirchnerismo y remarcó su postura respecto al peronismo: “El Peronismo tiene mucho tiempo ya en la historia argentina. Ha dado cosas buenas y malas. Me caracteriza más la época de Néstor. No viví tanto los ’90 de Menem, pero los dos eran peronistas”. Por su parte, Paulin explicó su reciente cambio de afiliación: “Me desafilé del PRO el año pasado y desde ese momento estoy afiliado a La Libertad Avanza. Me sumé a un modelo económico de Macri hace 15 años atrás, que me parece que las medidas y las iniciativas la está encarnando este gobierno. Me pareció coherente poder defenderlo”.
El primer tema de debate fue la universidad pública y la distribución presupuestaria. Paulin señaló: “He escuchado distintas opiniones sobre las universidades nacionales. Es una situación distinta en Entre Ríos, en Santa Fe y en Buenos Aires, y sobre todo lo que ocurre con el presupuesto de la UBA. La UBA tracciona estas movilizaciones. Reconozco la ley aprobada en el Congreso que exige fondos, pero el Gobierno también dice: ‘díganme de dónde sacamos esos fondos’. Hay que distribuir correctamente y los rectores deben asumir la autarquía de sus instituciones”.
Diferentes visiones sobre la educación superior
Por el lado del Peronismo, Gómez Tutau defendió la universidad pública como inversión estratégica: “Primero hay que defender la universidad pública y entender que es una inversión para progresar socialmente. Es un incentivo lógico para el desarrollo de nuestro cerebro, la industria, la innovación y todos los desafíos del siglo XXI. No me imagino ninguna potencia que no esté pensando en estos desafíos”.
Ambos concejales coincidieron en que la educación superior es un eje central para la sociedad, pero difirieron sobre cómo se deben distribuir los recursos. Paulin hizo hincapié en la autarquía universitaria y la responsabilidad de los rectores, mientras que Gómez Tutau priorizó la inversión estatal y la planificación nacional como garantía de equidad y desarrollo.
En cuanto al servicio de transporte urbano, Paulin expresó sus críticas sobre las frecuencias: “Por las opiniones de los vecinos veo una mejora en las unidades. La intendenta compró 77 colectivos 0 km, pero la frecuencia sigue siendo un problema. En el mejor de los casos, hoy tenemos 70 unidades circulando, lo que significa que el vecino pierde un colectivo y tiene que esperar una hora”.
Posturas encontradas sobre transporte en Paraná
Gómez Tutau, en cambio, defendió la gestión del transporte y destacó la mejora en el servicio: “Desde que iniciamos la gestión, la intendenta se puso al hombro una situación que era un debate público. El servicio era malo, no solo en frecuencia sino en calidad. Hoy el vecino confía en el transporte público, con unidades con aire acondicionado, sin roturas y con tecnología. Estamos desarrollando un servicio desde cero”.
Sobre los choferes que aún esperan definiciones laborales, el concejal del Peronismo aclaró: “Es una discusión que lleva adelante la empresa con el gremio y con la Justicia”. Paulin coincidió en la necesidad de inversión y mejoras, aunque desde una perspectiva más crítica sobre la planificación y la frecuencia de las unidades.
El debate también abordó el cierre de comercios en el centro de Paraná. Paulin indicó que la caída del consumo y los altos costos impositivos afectan al microcentro: “La baja del consumo es uno de los factores, junto con los costos impositivos y cambios de hábitos de consumo. El microcentro va a pasar un cambio de paradigma”.
Gómez Tutau, por su parte, sostuvo que la problemática se vincula con el modelo económico nacional: “Se trata de un modelo económico que no articula claramente trabajo, empleo y producción. La macroeconomía está más enfocada en el sector financiero que en el consumo y las relaciones laborales”.