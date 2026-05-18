El mensaje de Gabriel Díaz tras dramático momento en el partido de Patronato: “Fue un susto grande”

El estado de salud de Gabriel Díaz generó preocupación durante el partido entre Club Atlético Patronato y Club Atlético Chacarita Juniors, luego de que el defensor sufriera un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una conmoción cerebral y una convulsión en pleno campo de juego. Horas después del dramático episodio, el futbolista recibió el alta médica por la noche del domingo.

En tanto, este lunes por la tarde, el jugador llevó tranquilidad a los hinchas, mediante un mensaje difundido por el programa de streaming “La Casa de Patrón”. “Les mando este audio para contarles que estoy bien y llevar un poco de tranquilidad también. Fue un susto grande el de ayer. Pero bueno, gracias a Dios ya pasó todo”, expresó el jugador en el mensaje reproducido durante la emisión realizada en las redes oficiales del club entrerriano.

El mensaje:

El defensor también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el impactante episodio ocurrido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. “Quiero agradecerle a toda la gente que se tomó un tiempito para escribir un mensajito, les agradezco de todo corazón. Ahora a recuperarse y volver lo más pronto posible. Muchísimas gracias, le mando un abrazo a todos”, manifestó Díaz.

El dramático momento que paralizó el estadio

La situación se produjo a los 15 minutos del segundo tiempo, en medio de la victoria de Patronato por 2 a 0 ante Chacarita, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional, encuentro que contó con transmisión de Elonce Radio & Stream FM 98.7.

En una disputa aérea en la mitad de la cancha, Gabriel Díaz intentó despejar la pelota de cabeza y recibió un fuerte impacto en el rostro cuando el delantero de Chacarita, Favio Cabral, levantó el pie para disputar el balón.

"Gabriel Díaz" Por la patada que recibió el jugador de Patronato que tuvo que ser traslado en ambulancia. pic.twitter.com/cH8Vg5FFBp — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 17, 2026

El defensor cayó desplomado sobre el césped frente a la tribuna de calle San Nicolás y generó una inmediata preocupación tanto entre los jugadores como en el público presente. Según pudo conocer Elonce, producto del golpe, Díaz sufrió una convulsión y debió ser asistido rápidamente por los médicos dentro del campo de juego.

Asistencia médica y traslado en ambulancia

El clima en el estadio se volvió tenso y dramático durante varios minutos mientras el cuerpo médico atendía al futbolista. Los jugadores de ambos equipos siguieron con atención el operativo sanitario y los hinchas acompañaron con aplausos mientras el defensor era retirado.

Como consecuencia de la jugada, el árbitro decidió expulsar a Favio Cabral por la acción que terminó lesionando al jugador de Patronato.

Minutos después del episodio, desde la institución de calle Grella llevaron tranquilidad al informar que Gabriel Díaz se había retirado consciente del campo de juego. El defensor dejó la cancha en ambulancia bajo el aplauso de los hinchas ubicados en la tribuna San Nicolás.

Gabriel Díaz.

Estudios y evolución favorable

Tras ser trasladado a la Clínica La Entrerriana, el futbolista permaneció en observación médica mientras se le realizaban distintos estudios para evaluar las consecuencias del golpe.

Horas más tarde, desde Patronato confirmaron que los resultados de la tomografía habían sido positivos. “La tomografía de Gabriel Díaz salió bien y va a quedar internado solo por observación y controlar evolución”, señalaron desde la institución para llevar tranquilidad a los simpatizantes.

Finalmente, minutos antes de las 21, el club informó oficialmente que el defensor había recibido el alta médica. “Gabriel Díaz recibió el alta médica, tras realizarse una tomografía con resultados positivos”, indicaron desde Patronato.

Gabriel Díaz.

Una victoria marcada por la preocupación

Más allá del dramático episodio, Patronato consiguió un importante triunfo ante Chacarita que ratificó el crecimiento futbolístico del equipo entrerriano en las últimas fechas de la Primera Nacional.

El conjunto rojinegro se impuso por 2 a 0 en el estadio Grella y mostró nuevamente solidez colectiva, aunque la grave lesión sufrida por Gabriel Díaz terminó condicionando emocionalmente gran parte del encuentro.

Durante las horas posteriores al partido, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el defensor, quien se convirtió en el centro de la preocupación de hinchas, dirigentes y compañeros. Su mensaje difundido este lunes buscó justamente transmitir tranquilidad y agradecer el acompañamiento recibido luego del fuerte golpe que conmocionó al fútbol argentino.