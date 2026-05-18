Preocupación en la Selección Argentina: varios defensores llegan entre algodones al Mundial

A 24 días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni empieza a definir los últimos detalles de la lista de la Selección Argentina y las lesiones encendieron una señal de alerta en el cuerpo técnico.

El entrenador debe presentar la nómina definitiva antes del 30 de mayo y la principal preocupación pasa hoy por el estado físico de varios defensores que llegan entre algodones a la gran cita.

Hasta el momento, la única baja confirmada es Juan Foyth, quien quedó afuera de la prelista de 55 jugadores debido a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

La defensa, el sector más golpeado

Uno de los nombres que más inquieta dentro de la Selección Argentina es Cristian Romero. El defensor de Tottenham sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha y llegará con lo justo al debut mundialista ante Argelia, previsto para el 16 de junio.

Pese a eso, en el cuerpo técnico mantienen optimismo y consideran que, salvo una complicación inesperada, integrará la lista definitiva.

Otro de los futbolistas que atraviesa una recuperación es Nahuel Molina. El lateral derecho sufrió un desgarro grado 1 hace una semana, aunque estiman que podrá reaparecer en el primer amistoso previo al Mundial y sumar rodaje antes del estreno.

En tanto, Gonzalo Montiel también encendió alarmas después de sufrir un desgarro en el cuádriceps durante la semifinal que River disputó ante Rosario Central.

Scaloni define los últimos lugares

Según los tiempos estimados, Montiel necesitará alrededor de 21 días de recuperación y no llegaría a los amistosos, aunque sí tendría chances de estar disponible para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

A la lista de lesionados también se suma Nicolás González, quien transita la etapa final de recuperación de una molestia muscular y podría volver a entrenarse normalmente en los próximos días.

Mientras tanto, Scaloni sigue evaluando si llevará ocho o nueve defensores al Mundial y todavía mantiene abiertas algunas plazas dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas.

Aunque gran parte de la nómina parece definida, el entrenador todavía analiza posibles sorpresas para completar el plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.