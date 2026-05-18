Más de 87 mil entrerrianos nacieron tras la gloria en Qatar y buscan su propio recuerdo mundialista

La cuenta regresiva para un nuevo Mundial ya comenzó y, como sucede cada cuatro años, la ilusión vuelve a encenderse en cada rincón del país. En este contexto, hay una generación completa de entrerrianos que todavía espera vivir su primera gran alegría mundialista con la Selección Argentina.

Según datos oficiales de nacimientos en la provincia, obtenidos por Elonce, más de 87 mil entrerrianos nacieron después de la consagración de Argentina en Qatar 2022 y aún no pudieron ver a la Albiceleste levantar nuevamente la Copa del Mundo.

Se trata de chicos y chicas que crecieron escuchando relatos, viendo videos y heredando historias sobre Messi, Scaloni y aquella noche eterna en Lusail, pero que todavía no tienen un recuerdo propio de una consagración mundialista.

Una generación que espera su primer Mundial campeón

Los datos surgen de registros provinciales de nacimientos y muestran que, desde el título obtenido por Argentina en diciembre de 2022, nacieron 87.537 personas en territorio entrerriano.

Muchos de ellos llegarán al Mundial 2026 siendo todavía muy pequeños, aunque formando parte de esa nueva generación que empezará a construir sus propios recuerdos futboleros alrededor de la Selección.

Porque mientras algunos todavía emocionan al recordar los títulos de 1978 con Mario Kempes o de 1986 con Diego Maradona, otros vivieron por primera vez una consagración gracias a Lionel Messi y la Scaloneta en Qatar.

Ahora, hay miles de nuevos entrerrianos que esperan sumar su propia página a esa historia.

La ilusión vuelve a recorrer la Argentina

Con la cercanía de una nueva Copa del Mundo, el entusiasmo vuelve a multiplicarse en escuelas, clubes, barrios y familias.

La Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar y soñar con una cuarta estrella que marcaría otra página histórica para el fútbol nacional.

Y para esos más de 87 mil entrerrianos nacidos después de 2022, este podría ser el primer Mundial que recuerden para siempre.