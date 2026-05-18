Pymes de Entre Ríos ya pueden acceder a una Ventanilla Única para gestionar financiamiento

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una nueva Ventanilla Única destinada a asistir a las Pymes de la provincia en el acceso a líneas de crédito y programas de financiamiento.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y se ejecuta a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.

El objetivo es brindar acompañamiento a pequeñas y medianas empresas para identificar las herramientas financieras más adecuadas según sus necesidades productivas.

Cómo funcionará la Ventanilla Única para Pymes

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la propuesta permitirá orientar a las empresas tanto para obtener capital de trabajo como para impulsar proyectos de inversión.

Además del asesoramiento inicial, la Ventanilla Única también acompañará a las Pymes durante el proceso de presentación y seguimiento de solicitudes de financiamiento.

La secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, señaló que la herramienta facilitará la vinculación entre empresas, entidades financieras y organismos de crédito.

“La Ventanilla Única permite acompañar a las empresas durante todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la presentación y seguimiento de las solicitudes”, afirmó la funcionaria.

Buscan fortalecer el entramado productivo

Desde el Gobierno destacaron que la iniciativa también apunta a promover la educación financiera dentro del sector productivo.

En ese sentido, se brindarán herramientas para mejorar la comprensión del sistema crediticio y ampliar las posibilidades de acceso a financiamiento en mejores condiciones.

Zapata sostuvo además que el programa “reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo de Entre Ríos, acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo”.

La información completa sobre la Ventanilla Única para Pymes puede consultarse en el portal oficial del programa. También se habilitó una línea de consultas vía WhatsApp al +54 343 501-0810.