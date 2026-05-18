La Justicia ordenó rescatar a una niña que convivía con una pareja en Santa Fe sin autorización

Una delicada situación vinculada a los derechos de una menor generó intervención judicial y provincial en Santa Fe, luego de detectarse que una niña vivía con una pareja sin un marco legal que autorizara esa convivencia.

El caso ocurrió en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, y fue abordado por la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La intervención comenzó después de que la propia pareja se presentara ante la Justicia solicitando la tutela de la niña, pese a que no existía resolución judicial previa ni intervención formal de organismos competentes.

La Justicia rechazó el pedido de tutela

Según informaron desde el Gobierno de Santa Fe, el juez interviniente rechazó el pedido presentado por la pareja y dio participación inmediata a la Secretaría provincial.

La decisión judicial se tomó ante la posible configuración de un delito vinculado con la situación de la menor.

A partir de allí, el organismo provincial notificó a la familia que debía reintegrar a la niña en un plazo de 24 horas para garantizar la protección integral de sus derechos.

Finalmente, durante la mañana del sábado, la menor fue entregada y quedó bajo resguardo de la Secretaría mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Guadalupe Norte.

Qué antecedentes tenía la pareja

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que durante 2025 la misma pareja ya había intentado incorporarse al programa de Familias Solidarias.

En aquella oportunidad, manifestaron su intención de adoptar a un niño bajo medida de protección, aunque fueron descartados después de expresar que buscaban concretar una adopción.

Las autoridades explicaron que en ese momento se les recomendó inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la provincia de Santa Fe (Ruaga), único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.

La investigación continúa

El Gobierno provincial remarcó que todas las medidas fueron tomadas priorizando el interés superior de la niña y respetando los procedimientos previstos por la legislación vigente.

Además, indicaron que el objetivo será trabajar en la restitución de derechos y en la construcción de un entorno familiar adecuado para el desarrollo de la menor.

En paralelo, continúan las investigaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que la niña permanecía bajo el cuidado de la pareja sin autorización legal.