Video: montados a caballo robaron en un kiosco y huyeron

Un insólito episodio de inseguridad ocurrió en la ciudad balnearia de Miramar, donde dos delincuentes ingresaron a un kiosco del centro montados a caballo, robaron mercadería y escaparon sin ser detenidos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El robo ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de las calles 21 y 36, en la continuidad de la peatonal de la ciudad. Según muestran las imágenes, los ladrones actuaron con total tranquilidad: ingresaron al local, encendieron las luces para observar mejor el interior y comenzaron a seleccionar distintos productos antes de retirarse.

Con las grabaciones del hecho difundidas, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la modalidad utilizada por los delincuentes, quienes llegaron y escaparon montados a caballo.

Ladrones a caballo en Miramar pic.twitter.com/N5xTwf7Gjt — ahoramardelplata (@ahoramdp) May 16, 2026

En las imágenes se observa que los asaltantes no mostraban apuro mientras recorrían el interior del kiosco. Esa situación incrementó el malestar entre comerciantes y residentes de la zona, que volvieron a reclamar mayores controles y presencia policial.

Reclamos por la inseguridad

Algunos vecinos aseguraron incluso reconocer a uno de los presuntos autores del robo.

“Saben quién es y sigue afanando”, escribió un usuario en redes sociales, al vincular a uno de los sospechosos con otro hecho delictivo ocurrido tiempo atrás en el predio de Punto Limpio.

Otros mensajes apuntaron directamente contra las autoridades locales y la falta de controles en sectores céntricos de Miramar. “Miramar, tierra de nadie”, comentó otro vecino.

Lo cierto es que hasta ahora las autoridades policiales no brindaron información oficial sobre avances en la investigación ni confirmaron detenciones relacionadas con el caso.