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Policiales En Colonia San Anselmo

Secuestraron armas y municiones durante un control en la zona rural de Colón

Dos hombres fueron interceptados mientras trasladaban armas de fuego y cartuchería sin documentación en un procedimiento realizado en una zona rural.

18 de Mayo de 2026
Secuestro de armas en Colón
Secuestro de armas en Colón

Dos hombres fueron interceptados mientras trasladaban armas de fuego y cartuchería sin documentación en un procedimiento realizado en una zona rural.

Durante un procedimiento policial realizado en la zona rural de Colonia San Anselmo, departamento Colón, la Policía secuestró varias armas de fuego y municiones que eran transportadas sin la documentación correspondiente.

 

El operativo se desarrolló durante la tarde del domingo, en el marco de tareas preventivas llevadas adelante por personal de Jefatura Departamental Colón en conjunto con efectivos de la Brigada Abigeato local.

 

Durante las recorridas, los uniformados interceptaron una camioneta Ford Ranger en la que se trasladaban dos hombres de 26 y 42 años, quienes llevaban armamento y cartuchería de distintos calibres.

Armas y cartuchería secuestradas

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y municiones, una escopeta calibre 20 y una carabina calibre .44, además de cartuchería compatible con las distintas armas halladas.

 

En el marco de la investigación, también fue identificado un hombre de 45 años, propietario del establecimiento rural desde donde provenía el vehículo interceptado. Según se informó, el sujeto mantenía vínculo familiar con uno de los ocupantes de la camioneta.

 

La Unidad Fiscal en turno dispuso la correcta identificación de los involucrados, los cuales quedaron supeditados a una causa judicial por la presunta tenencia ilegal de armas de fuego.

Temas:

secuestro de armas Colón tenencia ilegal de armas Brigada Abigeato operativo policial
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