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Policiales

Detuvieron a un DT de fútbol de primera división de Concordia tras amenazar a un comerciante

Oscar Sarmiento fue aprehendido en el marco de una causa por lesiones, daños y amenazas. El conflicto se habría originado en un partido de la Liga Concordiense.

17 de Mayo de 2026
Oscar Sarmiento, DT de Colegiales, fue detenido el pasado jueves
Oscar Sarmiento, DT de Colegiales, fue detenido el pasado jueves Foto: Jefatura Departamental Concordia

Oscar Sarmiento fue aprehendido en el marco de una causa por lesiones, daños y amenazas. El conflicto se habría originado en un partido de la Liga Concordiense.

En un procedimiento llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda, fue detenido Oscar Sarmiento, de 59 años, director técnico del Club Atlético Colegiales, institución que compite en la Primera División de la Liga Concordiense de Fútbol.

 

La aprehensión se produjo en el marco de una causa judicial por los delitos de lesiones, daños y amenazas. Según la investigación, el episodio tuvo lugar en una verdulería ubicada en la intersección de calles Las Heras y Feliciano.

Oscar Sarmiento
Oscar Sarmiento

De acuerdo a la denuncia, Sarmiento se habría presentado en el comercio en estado de alteración, motivado por un conflicto previo que se habría originado durante un partido disputado el fin de semana. En ese contexto, habría ingresado al local, agredido al comerciante e intentado apoderarse de un cuchillo con

presuntas intenciones de atacar a la víctima.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

Además, el acusado habría proferido amenazas, lo que derivó en la inmediata intervención policial y la posterior denuncia.

 

A partir de estos hechos, el personal policial, bajo la supervisión del segundo jefe Cristian Fernández, solicitó a la fiscal Macarena Mondragón la orden de allanamiento para el domicilio del implicado.

 

El procedimiento fue autorizado por el juez de Garantías Francisco Ledesma y se concretó al mediodía de este viernes. Durante el operativo, los efectivos buscaron armas de fuego, aunque el resultado fue negativo.

 

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se avanza con la recolección de pruebas y testimonios para determinar con precisión lo ocurrido.

Temas:

DT Concordia Oscar Sarmiento Club Atlético Colegiales
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