Patronato venció a Chacarita y reafirmó su gran momento en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato derrotó 2 a 0 a Chacarita en Paraná y se acercó a la zona de Reducido. El equipo de Marcelo Candia fue superior y sufrió momentos dramáticos en la lesión de Gabriel Díaz, que debió ser hospitalizado.
La victoria de Patronato ante Chacarita fue una muestra del crecimiento futbolístico del equipo entrerriano, que se impuso por 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Marcelo Candia ratificó su gran presente y sumó tres puntos importantes en su pelea por acercarse a la zona de Reducido.
El elenco rojinegro volvió a exhibir intensidad, orden y momentos de buen juego ante un rival que también llegaba con aspiraciones de meterse en puestos de clasificación. Patronato construyó el triunfo desde el dominio territorial y aprovechó los errores del adversario para quedarse con una victoria clave ante su gente.
Durante los primeros minutos, el local tomó la iniciativa y manejó la pelota, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Chacarita apostó a cortar los circuitos de juego y esperó la posibilidad de salir rápido de contragolpe. El desarrollo fue trabado y desprolijo en varios pasajes de la etapa inicial.
Un primer tiempo cerrado y con polémicas
Patronato intentó lastimar por las bandas, aunque la defensa visitante logró neutralizar varios avances. A pesar del control del balón, el conjunto paranaense mostraba dificultades para generar peligro concreto sobre el arco defendido por Enrique Bologna.
La situación más clara llegó a los 18 minutos. Tras un centro de Valentín Pereyra, Facundo Meritello logró conectar dentro del área y la pelota pasó muy cerca del palo derecho del arquero de Chacarita. Esa acción encendió al público del Grella, que acompañó cada ataque del local.
A los 25 minutos se produjo una situación polémica. Fernando Evangelista, quien se encontraba en el banco de suplentes, fue expulsado por el árbitro luego de protestar e insultar, según indicaron desde el cuerpo arbitral. En un primer momento se especuló con que el sancionado había sido un integrante del cuerpo técnico de Marcelo Candia, aunque luego se confirmó que se trataba del futbolista.
El encuentro estuvo detenido durante varios minutos hasta que pudo reanudarse cerca de la media hora. Más tarde, Patronato sufrió otra complicación cuando el delantero Hernán Rivero pidió el cambio a los 40 minutos tras sentir molestias en uno de sus tobillos. En su lugar ingresó Joaquín Barolín.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, Patronato encontró la ventaja en tiempo adicional. Luego de una serie de tres tiros de esquina consecutivos, el jugador Cuello, de Chacarita, desvió la pelota contra su propio arco y terminó convirtiendo en contra para el 1 a 0 del local a los 47 minutos.
Patronato golpeó en el complemento
En el inicio del segundo tiempo, Patronato salió decidido a ampliar la diferencia. Apenas a los cuatro minutos, Rueda estuvo cerca de convertir un golazo con un potente remate desde larga distancia que Bologna alcanzó a desviar para que la pelota pegara en el travesaño.
En el rebote, Barolín no logró definir con precisión y desperdició una chance clara para aumentar el marcador. Sin embargo, el dominio del equipo entrerriano continuó siendo evidente frente a un Chacarita que no lograba reaccionar.
A los 15 minutos del complemento se vivió el momento más dramático de la noche. Gabriel Díaz intentó despejar la pelota de cabeza en la mitad de la cancha y recibió un fuerte impacto en el rostro cuando Favio Cabral levantó el pie para disputar el balón. El defensor de Patronato cayó desplomado sobre el césped y generó preocupación inmediata.
Producto del golpe, Díaz sufrió una convulsión y debió ser atendido rápidamente por los médicos y trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial. El clima de preocupación dominó el estadio durante varios minutos mientras el futbolista recibía asistencia.
Como consecuencia de la jugada, el árbitro expulsó al delantero de Chacarita, Favio Cabral. Tras la reanudación del encuentro, Patronato aprovechó el desconcierto del rival y encontró el segundo gol.
El equipo de Candia controló el cierre
A los 23 minutos del segundo tiempo, Juan Salas recibió sobre el borde del área y sacó un remate cruzado que venció a Bologna para establecer el 2 a 0 definitivo. El conjunto visitante sintió el impacto anímico del momento vivido minutos antes y nunca logró volver al partido.
Con la ventaja asegurada, Marcelo Candia movió el banco de suplentes para cuidar a futbolistas amonestados y otros que regresaban de lesiones. Salieron Brando Cortés, Federico Bravo y Valentín Pereyra, mientras ingresaron Juan Barinaga, Alejo Miró y Augusto Picco.
En los minutos finales, Patronato mantuvo el control absoluto del juego y estuvo cerca de convertir el tercero. Una gran jugada de Salas por la derecha terminó con una chilena de Barolín dentro del área, aunque Bologna reaccionó a tiempo y evitó el gol del juvenil nacido en La Paz.
El árbitro adicionó diez minutos debido a las interrupciones, pero el trámite no se modificó. Patronato manejó la pelota lejos de su arco y Alan Sosa prácticamente no tuvo trabajo en toda la segunda mitad. El conjunto rojinegro cerró una noche positiva en Paraná, confirmó su levantada futbolística y alimentó la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido de la Primera Nacional.