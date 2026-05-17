El paranaense Iñaki Arrías ganó de punta a punta en el TC Pista Mouras

El paranaense Iñaki Arrías completó un fin de semana perfecto en el autódromo Roberto Mouras de La Plata al quedarse este domingo con la final del TC Pista Mouras, correspondiente a la quinta fecha del campeonato 2026.

El piloto entrerriano dominó la actividad desde el inicio del fin de semana y coronó su actuación con una victoria de punta a punta al mando del Ford Falcon del equipo Candela Competición.

Después de haber conseguido la pole position el sábado y de imponerse en la serie única, Iñaki Arrías volvió a mostrar contundencia en la carrera decisiva y no dejó escapar el liderazgo en ningún momento de la competencia.

Una carrera controlada de principio a fin

La final del TC Pista Mouras se disputó durante el mediodía de este domingo en el circuito platense y tuvo un desarrollo mayormente lineal en la lucha por los primeros puestos.

Detrás del piloto de Paraná finalizaron Ignacio Lovich y Damián Pérez, quienes completaron el podio de la quinta fecha de la temporada.

Iñaki Arrías.

La única incidencia importante de la competencia ocurrió tras un toque protagonizado por Leonardo Forte, quien recibió la bandera negra por parte de las autoridades deportivas luego de un accidente que dejó fuera de carrera a Ignacio Vilas y Bautista Roqueta.

Más allá de ese episodio, Iñaki Arrías manejó con autoridad el ritmo de la prueba y confirmó el gran funcionamiento mostrado durante todo el fin de semana en La Plata.

El campeonato seguirá en junio

Con este resultado, el piloto entrerriano sumó puntos importantes dentro del campeonato 2026 y ratificó su protagonismo en el TC Pista Mouras.

La categoría volverá a competir el próximo 6 y 7 de junio, nuevamente junto al TC Mouras, en la sexta fecha del calendario.

El triunfo de Iñaki Arrías representó además una de las actuaciones más sólidas del fin de semana en el escenario platense, ya que lideró todas las instancias oficiales de la categoría.