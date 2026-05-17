“Su etapa llegó a su fin”: Benfica anunció la salida de Otamendi y River avanza por él

El futuro de Nicolás Otamendi comenzó a definirse este domingo luego de que Benfica confirmara oficialmente la salida del defensor argentino, quien finalizará su ciclo en el fútbol portugués después de seis temporadas.

La noticia volvió a impulsar las versiones que vinculan al campeón del mundo con River, club que desde hace varios meses trabaja en su incorporación de cara al próximo mercado de pases.

A sus 38 años, Otamendi pondrá fin a su etapa en Europa y aparece cada vez más cerca de convertirse en refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

El comunicado oficial de Benfica

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por Benfica, donde el club portugués anunció el final del vínculo con el zaguero central.

“El Sport Lisboa e Benfica informa que el capitán Nicolás Otamendi entiende que su etapa en el club ha llegado a su fin”, expresó la institución.

Además, destacaron el recorrido del defensor durante su paso por el equipo. “Nicolás Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo”, señalaron desde el club portugués.

Otamendi llegaría a River.

Durante su estadía en Benfica, el defensor argentino disputó 48 partidos en la temporada 2025/2026 y conquistó un campeonato local, una Copa de la Liga y dos Supercopas.

Qué falta para su llegada a River

Con la salida oficializada, el panorama para la llegada de Otamendi a River quedó mucho más encaminado.

Según trascendió, la dirigencia millonaria mantiene conversaciones avanzadas desde hace tiempo y el acuerdo estaría prácticamente cerrado a la espera de la finalización formal del contrato del jugador con Benfica.

Desde River ya habían anticipado que el club buscaría reforzarse para el segundo semestre del año y el nombre del defensor de la Selección argentina aparece entre las prioridades del mercado.

De no surgir inconvenientes en las próximas semanas, Otamendi podría ser anunciado oficialmente como refuerzo una vez que concluya su vínculo contractual en Portugal.

La posible incorporación del defensor campeón del mundo se transformaría en uno de los movimientos más importantes del mercado de pases del fútbol argentino.