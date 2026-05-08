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La FIFA habilitó a Otamendi y jugará en el debut de la Selección Argentina en el Mundial

El defensor había sido expulsado ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias y debía cumplir una sanción en el primer partido. Sin embargo, se aceptó el pedido presentado por la AFA.

8 de Mayo de 2026
Otamendi.
Otamendi.

El defensor había sido expulsado ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias y debía cumplir una sanción en el primer partido. Sin embargo, se aceptó el pedido presentado por la AFA.

La Selección Argentina recibió una noticia importante de cara al Mundial 2026: la FIFA aceptó el pedido de amnistía presentado por la AFA y Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

 

El defensor había sido expulsado frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, hasta ahora, debía cumplir una fecha de suspensión en el primer encuentro oficial del seleccionado nacional.

 

Con esta resolución, el futbolista podrá estar disponible para el estreno de la Selección Argentina frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio en Kansas.

 

La expulsión que ponía en duda su presencia

 

Otamendi había visto la tarjeta roja en septiembre del año pasado, durante el cierre de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

 

En aquella ocasión, el defensor derribó a Enner Valencia cuando el delantero ecuatoriano se dirigía hacia el arco argentino y el árbitro colombiano Wilmar Roldán decidió expulsarlo de manera directa.

 

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Otamendi había sido expulsado en la última fecha de las eliminatorias.

 

Como la Selección Argentina no volvió a disputar partidos oficiales después de ese encuentro, debido a la cancelación de la Finalissima prevista para marzo, la sanción debía cumplirse en el debut mundialista.

 

Sin embargo, la AFA inició gestiones ante la FIFA para solicitar una amnistía especial y evitar que el defensor quedara marginado del primer compromiso del torneo.

 

La gestión de la AFA y el aval de FIFA

 

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el pedido fue encabezado por Claudio Tapia ante el Bureau de la FIFA.

 

 

En el comunicado difundido por la entidad se indicó además que las gestiones contaron con el respaldo del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y también con el apoyo del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo.

 

Finalmente, la FIFA resolvió aceptar la solicitud y notificó oficialmente la habilitación del futbolista.

La decisión representa un alivio para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, teniendo en cuenta la experiencia del defensor y la importancia que tiene dentro del plantel campeón del mundo.

Temas:

AFA Selección Argentina otamendi
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