AFA hizo un pedido formal para que Nicolás Otamendi pueda jugar el primer partido del Mundial 2026

La situación de Nicolás Otamendi encendió las alarmas en la Selección argentina luego de conocerse que el defensor debería cumplir una fecha de suspensión en el inicio del Mundial 2026. Frente a este escenario, la AFA avanzó con una gestión formal ante FIFA para intentar que el futbolista quede habilitado y pueda estar presente en el primer encuentro del certamen.

El pedido fue realizado por la Asociación del Fútbol Argentino a través de su presidente, Claudio Tapia, quien encabezó las gestiones ante el Bureau de FIFA con el objetivo de obtener una amnistía para el marcador central, según publicó TN.

La sanción que pesa sobre el futbolista se originó tras su expulsión en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, situación que, en principio, lo dejaría fuera del debut mundialista ante Argelia. La infracción ocurrió el 9 de septiembre de 2025 tras un pase largo de Moisés Caicedo que habilitó a Enner Valencia, quien superó a Leonardo Balerdi y se dirigía al arco defendido por Dibu Martínez. El defensor argentino detuvo la jugada con una falta, lo que el árbitro Wilmar Roldán sancionó con tarjeta roja, considerando que evitó una ocasión manifiesta de gol.

El comunicado oficial de AFA

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por la Asociación del Fútbol Argentino, donde se detallaron los motivos del pedido presentado ante las autoridades internacionales.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL”, indicó el sitio oficial de la entidad.

Por el momento, desde FIFA no hubo una resolución oficial sobre el pedido realizado por la dirigencia argentina.

FIFA, que deberá resolver si acepta el pedido de amnistía presentado por la dirigencia argentina y habilita al futbolista para disputar el primer compromiso de la Copa del Mundo.