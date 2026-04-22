La Selección Argentina entra en la cuenta regresiva: los fijos de Scaloni y los cupos en juego

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya entró en su tramo decisivo y la Selección Argentina empieza a delinear la lista final que presentará Lionel Scaloni. A 50 días del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, el cuerpo técnico ajusta detalles sobre una nómina que tendría una base consolidada y algunos lugares todavía en discusión.

Según trascendió, habría cerca de 22 futbolistas con grandes posibilidades de integrar el plantel definitivo, salvo imprevistos físicos de último momento.

La definición se dará en las próximas semanas, cuando el entrenador observe el cierre de temporada en Europa y el presente de varios candidatos.

Los arqueros y la base defensiva

En el arco, la Selección Argentina mantendría a Emiliano Martínez como principal referencia, acompañado por Gerónimo Rulli. El tercer cupo aparece encaminado para Juan Musso, quien atraviesa un buen momento en el fútbol europeo.

En defensa, se perfilan Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Uno de los puestos abiertos estaría en el lateral izquierdo suplente. Allí aparecen nombres como Marcos Acuña, Valentín Barco y Gabriel Rojas.

El mediocampo, con varias certezas

En la mitad de la cancha, la estructura de la Selección Argentina parece más definida. Los nombres que aparecen mejor posicionados son Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Thiago Almada y Giuliano Simeone.

Entre quienes buscan meterse aparece Giovani Lo Celso, habitual convocado durante el ciclo Scaloni.

También se menciona la chance de Franco Mastantuono, dependiendo de su evolución y continuidad.

Delantera con nombres fuertes

En ataque, la Selección Argentina mantendría a Lionel Messi como emblema, junto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El otro delantero que aparece con buenas posibilidades es José Manuel López, favorecido además por la lesión que dejó fuera de carrera a Joaquín Panichelli.

Con el calendario avanzando y cada decisión cada vez más cercana, Scaloni transita la etapa final de armado rumbo a una nueva ilusión mundialista para la Selección Argentina.