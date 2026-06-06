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Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en Chubut tras la muerte del Indio Solari

La banda tocó frente a una multitud en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, en una noche histórica atravesada por la emoción tras la muerte del cantante. Elonce transmitió en vivo el show que se extendió por más de dos horas.

6 de Junio de 2026
La banda se presenta en Chubut y homenajea al Indio Solari
La banda se presenta en Chubut y homenajea al Indio Solari Foto: Elonce

La banda tocó frente a una multitud en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, en una noche histórica atravesada por la emoción tras la muerte del cantante. Elonce transmitió en vivo el show que se extendió por más de dos horas.

En un contexto de profunda conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron este sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, en un recital que se perfiló como uno de los más emotivos de la historia del rock nacional reciente, con transmisión en vivo de Elonce.

Foto: El Comodorense
Foto: El Comodorense

Lejos de suspender el espectáculo, la banda decidió sostener el encuentro y transformarlo en un homenaje colectivo al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, convocando a miles de seguidores que llegaron desde distintos puntos del país para despedir simbólicamente al artista.

Foto: ADNSUR
Foto: ADNSUR

La presentación fue una despedida multitudinaria y cargada de simbolismo, en la que la música funcionó como punto de encuentro para una generación atravesada por la obra del Indio.

Foto: El Comodorense
Foto: El Comodorense

 

A través de un comunicado, los músicos reconocieron el fuerte impacto que generó la noticia y admitieron atravesar momentos de dolor. “No será el show que imaginábamos, pero creemos que estar juntos es lo único que puede brindarnos algo de consuelo en este momento”, expresaron.

Foto: ADNSUR
Foto: ADNSUR

La historia de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

 

Nacieron como la banda que acompañó al Indio Solari en su etapa solista tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001. Con una formación estable de músicos que ya venían trabajando junto al cantante, el grupo debutó oficialmente en 2004 y rápidamente se consolidó como uno de los proyectos más convocantes del país.

Imagen de archivo
Imagen de archivo

 

A lo largo de los años, protagonizaron recitales multitudinarios en distintos puntos de Argentina, manteniendo viva la mística ricotera con shows que reunían a cientos de miles de personas. Tras el progresivo alejamiento del Indio de los escenarios por cuestiones de salud, la banda continuó presentándose con sus integrantes originales, incorporando material audiovisual y registros de la voz del cantante, lo que permitió sostener el vínculo con el público.

Imagen de archivo
Imagen de archivo

 

Con una identidad marcada por la independencia artística, la autogestión y un fuerte lazo con sus seguidores, Los Fundamentalistas se convirtieron en herederos directos del universo ricotero, rol que esta noche en Comodoro adquiere un significado aún más profundo.

Temas:

los fundamentalistas del aire acondicionado Indio Solari
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