El Municipio de Oro Verde celebra 39 años con obras y una apuesta al crecimiento

REDACCIÓN ELONCE
El intendente César Clement repasó con Eloncelas principales obras en marcha, el crecimiento urbano de la ciudad y los desafíos que plantea el aumento de la población. También destacó el orden financiero del municipio y la expansión de la infraestructura para acompañar el desarrollo de la localidad.
El Municipio de Oro Verde celebra este miércoles el 39° aniversario de su creación con un acto encabezado por autoridades, empleados municipales y vecinos. En ese marco, el intendente César Clement realizó un balance de la gestión, destacó el crecimiento sostenido de la ciudad y repasó las principales obras de infraestructura que se encuentran en ejecución.
La jornada comenzó a las 7 de la mañana con el tradicional acto conmemorativo y un desayuno compartido con trabajadores municipales y miembros de la comunidad.
El jefe comunal recordó que el municipio fue creado el 22 de julio de 1987, mediante un decreto firmado por el entonces gobernador Sergio Montiel.
Un municipio con cuentas ordenadas
Clement afirmó que la administración municipal mantiene una política de orden financiero que, según señaló, ha caracterizado a las distintas gestiones desde la creación del municipio. "Venimos con un municipio ordenado. Todos los intendentes han creído en una forma de gobernar muy ordenada y han continuado ese camino", expresó.
Reconoció que el contexto económico limita el desarrollo de grandes obras públicas, aunque aseguró que el municipio continúa ejecutando trabajos con recursos propios. "Seguimos haciendo obra pública, aunque obviamente no con el ritmo de otros años", sostuvo.
Las obras que están en marcha
Entre los proyectos que actualmente impulsa la Municipalidad, el intendente mencionó la construcción de nuevas sendas peatonales e iluminación sobre el corredor paralelo a la ruta 11 que conecta distintos sectores de la ciudad.
También destacó la pavimentación de nuevas calles y la próxima inauguración de un complejo de sanitarios en el polideportivo municipal.
Además, informó que avanza la construcción de un albergue social y deportivo destinado a fortalecer la infraestructura para actividades recreativas y comunitarias.
El objetivo, explicó, es acompañar el crecimiento urbano que experimenta Oro Verde desde hace varios años.
Una localidad que no deja de crecer
Clement aseguró que el desarrollo inmobiliario mantiene un ritmo sostenido y que la localidad continúa consolidándose como uno de los principales polos de expansión del área metropolitana de Paraná.
En ese sentido, destacó que las ordenanzas municipales exigen que todos los nuevos loteos se entreguen con infraestructura completa. "Los loteos ya se entregan con iluminación, agua, cloacas, arbolado, cordón cuneta e incluso con cestos para residuos", explicó.
De esa manera, señaló, el municipio puede concentrar luego sus recursos en la prestación de servicios como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y el corte de pasto.
Más habitantes y más estudiantes
Uno de los aspectos que remarcó el intendente fue el crecimiento poblacional registrado en los últimos años. Si bien el último censo refleja alrededor de 8.000 habitantes, aseguró que actualmente la ciudad alberga entre 13.000 y 14.000 personas, cifra que incluye a una importante población universitaria.
Clement destacó además que este año las facultades radicadas en Oro Verde registraron un incremento en la matrícula de estudiantes universitarios. "Es muy positivo que se siga apostando a la educación, aun en un contexto económico difícil", afirmó.
También observó cambios en las modalidades habitacionales, ya que muchos estudiantes comenzaron a compartir departamentos para reducir costos.
Transporte y conectividad
En relación con el transporte público, el jefe comunal sostuvo que actualmente el servicio urbano y metropolitano funciona con una frecuencia adecuada, especialmente desde el reinicio del ciclo lectivo.
Indicó que la intervención de la Secretaría de Transporte permitió mejorar el funcionamiento del sistema, aunque reconoció que aún resta definir el esquema de licitación futura y el eventual aporte económico de los municipios.
Respecto al histórico servicio ferroviario que unía Paraná con Oro Verde, consideró que su recuperación requiere previamente resolver situaciones sociales vinculadas con familias que actualmente habitan en sectores cercanos a las vías.
Finalmente, el intendente agradeció el acompañamiento de la comunidad durante estos 39 años y reafirmó el compromiso de seguir impulsando el crecimiento ordenado de una ciudad que continúa consolidándose como uno de los principales centros universitarios y residenciales de la región.