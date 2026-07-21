Cuáles son las infracciones más comunes que pueden dejarte sin el registro de conducir en Argentina

Con el refuerzo de los controles de tránsito durante las vacaciones de invierno, algunas infracciones pueden derivar en la retención inmediata del registro e incluso del vehículo. Cuáles son las faltas más graves.
Licencia de conducir. Las vacaciones de invierno trajeron un incremento en la circulación de vehículos por rutas y ciudades de todo el país, y también un refuerzo de los controles por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En este contexto, las autoridades recordaron que existen infracciones consideradas graves que pueden derivar en la retención inmediata de la licencia de conducir e incluso del vehículo.
Los operativos incluyen puestos fijos, controles móviles y procedimientos sorpresivos destinados a verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en corredores turísticos donde el flujo vehicular aumenta considerablemente durante el receso invernal.
Si bien muchas infracciones se resuelven con multas económicas, otras implican sanciones más severas que impiden al conductor continuar circulando y obligan a regularizar la situación antes de recuperar el registro.
Alcoholemia y falta de seguro, entre las infracciones más graves
Una de las faltas más importantes es conducir con alcoholemia positiva. En esos casos, además de la sanción económica correspondiente, las autoridades pueden retener de inmediato la licencia de conducir e impedir que el infractor continúe manejando.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial mantiene controles permanentes de alcoholemia en distintos puntos del país, especialmente durante fines de semana largos, vacaciones y fechas de alta circulación, con el objetivo de reducir la cantidad de siniestros viales asociados al consumo de alcohol.
Otra infracción que puede generar consecuencias similares es circular sin el seguro obligatorio vigente. Además de incumplir un requisito legal indispensable para transitar, esta situación puede derivar tanto en la retención del registro como del vehículo, dependiendo del procedimiento realizado por las autoridades competentes.
La documentación también puede generar sanciones
Las autoridades también ponen especial atención en la documentación obligatoria para circular. No portar la licencia de conducir constituye una infracción que impide continuar el viaje hasta acreditar la habilitación correspondiente.
En tanto, la falta de la cédula de identificación del vehículo puede derivar directamente en la retención del automóvil, ya que impide demostrar la autorización para circular con ese rodado.
Otro de los puntos que suelen verificarse durante los controles es la vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), según corresponda en cada jurisdicción.
Las sanciones pueden variar según la provincia
Si bien la normativa nacional establece criterios generales, la aplicación de determinadas sanciones puede variar según la provincia o el municipio donde se realice el control, comunicó Ámbito.
En algunos distritos, circular sin la RTO o la VTV al día puede derivar en la retención de la licencia de conducir, mientras que en otros solamente se aplica una multa económica. Un ejemplo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la falta de la verificación técnica vigente generalmente no implica el secuestro del registro.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan a quienes viajan durante las vacaciones informarse previamente sobre las exigencias particulares de cada jurisdicción y verificar que toda la documentación se encuentre vigente antes de emprender el viaje.