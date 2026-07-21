Aumento de la AUH: ANSES confirmó los nuevos montos que se cobrarán desde agosto

ANSES confirmó una actualización del 1,9% para agosto, en línea con la inflación de junio. También informó cómo quedarán los valores de la Asignación Universal por Hijo, la prestación por discapacidad y el sistema de pago del 20% retenido.
Aumento de la AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento del 1,9% a partir de agosto, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el INDEC. La actualización alcanzará a todas las prestaciones del organismo y definirá los nuevos montos que percibirán millones de beneficiarios durante el próximo mes.
Mientras continúa el calendario de pagos correspondiente a julio, miles de familias ya consultan cuánto cobrarán desde agosto y cómo impactará la actualización tanto en la AUH como en la asignación por discapacidad y el pago del porcentaje retenido.
Además del aumento, el organismo nacional recordó que continúan vigentes las modificaciones implementadas para agilizar el cobro del 20% retenido mediante un sistema de verificación automática de datos sanitarios.
Cuánto se cobra por la AUH en julio
Durante julio de 2026, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo es de $153.414 por cada menor. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH.
De esta manera, el pago efectivo asciende a $122.731, mientras que los $30.683 restantes se liquidan una vez acreditados los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.
En el caso de las familias con más de un hijo, los montos también aumentan de manera proporcional. Por ejemplo, quienes perciben la AUH por dos hijos reciben $245.462, mientras que aquellos con tres hijos cobran $368.193, sin contar la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente para quienes reúnen los requisitos establecidos.
Los nuevos valores que regirán desde agosto
Con el incremento del 1,9%, ANSES informó que el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo pasará a $150.861,93 por hijo, mientras que el pago mensual correspondiente al 80% será de $120.689,54 y el 20% retenido alcanzará los $30.172,39.
La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo con discapacidad. En ese caso, el monto bruto será de $491.221,18, el pago efectivo del 80% ascenderá a $392.976,94 y el porcentaje retenido llegará a $98.244,24.
Por otra parte, la Tarjeta Alimentar continuará depositándose junto con la AUH. Mientras se aguarda una actualización oficial, los valores previstos se mantienen en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres hijos o más.
Cambios en el pago del 20% retenido
Uno de los cambios más importantes continúa siendo el nuevo sistema de acreditación automática incorporado mediante la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano.
La normativa establece que, para los niños de hasta cuatro años, si los controles médicos y el calendario de vacunación figuran correctamente registrados en los sistemas oficiales, el 20% retenido podrá abonarse mensualmente, sin necesidad de presentar la Libreta AUH.
En cambio, para los menores de cinco años en adelante continuará siendo obligatoria la acreditación de la escolaridad para acceder al cobro del porcentaje retenido. Si la información sanitaria no aparece en los registros oficiales, los titulares podrán seguir presentando la documentación correspondiente ante ANSES para completar el trámite, indicó Iprofesional.
Requisitos y trámites disponibles
La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad cuyos adultos responsables sean trabajadores informales, desocupados, monotributistas sociales o personal de casas particulares. Además, los menores deben residir en Argentina y contar con la documentación requerida por ANSES.
El organismo también recordó que es posible modificar el titular del beneficio cuando existen razones que lo justifican, como cambios en la convivencia o en el cuidado cotidiano del menor. Ese trámite debe realizarse de manera presencial con turno previo y la documentación correspondiente.
Asimismo, los beneficiarios pueden cambiar el lugar de cobro de forma online a través de Mi ANSES, seleccionando una nueva cuenta bancaria, CBU o billetera virtual. Según informó el organismo, la modificación puede demorar hasta 60 días en hacerse efectiva. Con el aumento de la AUH confirmado para agosto y las nuevas herramientas de validación automática, el Gobierno busca agilizar el acceso a las prestaciones y reducir la cantidad de trámites presenciales para las familias beneficiarias.