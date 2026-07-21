Estados Unidos incluiría a Argentina en los nuevos aranceles que se anunciarán el viernes

La Casa Blanca prepara una nueva ronda de gravámenes a las importaciones de decenas de países y Argentina figura entre las economías que serían alcanzadas. El anuncio se realizaría antes del vencimiento del esquema temporal vigente.
Aranceles de Donald Trump. La administración de Estados Unidos se prepara para anunciar una nueva ronda de gravámenes a las importaciones provenientes de decenas de países y, según trascendió, Argentina figura entre las economías que serían alcanzadas por la medida. El anuncio podría concretarse este viernes, cuando vence el esquema temporal que actualmente aplica un arancel general del 10% sobre determinados productos.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el equipo económico de la Casa Blanca trabaja en los detalles finales del nuevo régimen comercial, aunque todavía restan definiciones y no se descartan modificaciones de último momento antes de su oficialización.
La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para endurecer la política comercial estadounidense frente a países que, según la visión de su administración, mantienen prácticas que perjudican la competitividad de la industria local o presentan estándares insuficientes en materia de trabajo forzoso y capacidad industrial.
El plan que prepara la Casa Blanca
La propuesta contempla la aplicación de nuevos aranceles de al menos el 10% para alrededor de 60 socios comerciales de Estados Unidos. El objetivo del Gobierno norteamericano es evitar que exista un vacío legal entre el vencimiento del régimen temporal vigente y la implementación del nuevo esquema de gravámenes.
El sistema actual fue establecido luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara sin efecto el anterior esquema global de tarifas impulsado por Trump. Tras ese fallo, la administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio, una herramienta que permite imponer aranceles de hasta el 10% durante un período máximo de 150 días para afrontar desequilibrios en la balanza de pagos.
Ese plazo finaliza esta semana, motivo por el cual la Casa Blanca busca tener listo el nuevo paquete de medidas antes del viernes para garantizar la continuidad de su política arancelaria.
La nueva estrategia comercial de Trump
Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional también cuestionó la aplicación de esos aranceles, aunque limitó el alcance de su decisión únicamente a los demandantes del caso. De esa manera, el esquema continuó vigente para la mayor parte de los importadores estadounidenses.
Ahora, la administración de Trump recurriría a la Sección 301 de la Ley de Comercio, una normativa que habilita al presidente de Estados Unidos a imponer aranceles de manera unilateral cuando considere que determinadas prácticas comerciales extranjeras resultan perjudiciales para los intereses económicos del país.
En ese marco, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, confirmó que las medidas vinculadas con la investigación sobre trabajo forzoso se encuentran en la etapa final del proceso administrativo.
"Esperamos ver alguna acción muy pronto. No puedo especificar un cronograma porque antes debo informar al Congreso y a otras partes interesadas", afirmó el funcionario durante una entrevista concedida a CNBC.
Argentina aparece entre los países alcanzados
Según la propuesta elaborada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), los productos provenientes de Canadá, México, la Unión Europea y Taiwán quedarían sujetos a un arancel del 10%.
En tanto, las importaciones originadas en China, India y Japón afrontarían una tasa del 12,5%. En la información difundida por Bloomberg también aparece Argentina entre los países alcanzados por la nueva ofensiva comercial, aunque hasta el momento no se precisó cuál sería el porcentaje de arancel que se aplicaría a los productos argentinos.
La decisión se enmarca en una escalada de medidas proteccionistas impulsadas por la administración estadounidense durante las últimas semanas. Días atrás, Washington anunció aranceles del 50% para numerosos productos provenientes de Canadá y fijó una tarifa del 25% para una amplia variedad de artículos importados desde Brasil. Si finalmente se confirma el anuncio previsto para este viernes, los aranceles de Donald Trump volverán a ocupar un lugar central en la agenda del comercio internacional y podrían generar un nuevo impacto sobre las exportaciones de decenas de países, entre ellos Argentina.