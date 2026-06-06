Completo: saldrá desde Paraná un colectivo para despedir al Indio Solari

La conmoción por la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari sigue movilizando a miles de seguidores en todo el país. En Paraná, una propuesta para viajar al velatorio público del histórico músico agotó sus lugares en pocas horas, reflejando el impacto que generó su fallecimiento entre los fanáticos.

La iniciativa fue organizada por la empresa Tercotour, que dispuso un colectivo para trasladar a seguidores entrerrianos y santafesinos hasta el Parque Domínico, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda, donde este domingo se realizará la despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Vigilia homenaje al Indio Solari en Paraná (foto Elonce)

Franco Cacciabue Greca, representante de la firma, confirmó a Elonce que la demanda superó ampliamente las expectativas iniciales y que los 60 lugares disponibles fueron cubiertos rápidamente.

Una respuesta masiva de los seguidores

“Recibimos muchísimos mensajes. Ya durante la noche del viernes el colectivo estaba prácticamente completo”, relató.

La propuesta surgió luego de que numerosos seguidores se comunicaran con la empresa para consultar sobre la posibilidad de viajar al velatorio. Ante la cantidad de pedidos, decidieron organizar el traslado colectivo.

Vigilia homenaje al Indio Solari en Paraná (foto Elonce)

El viaje partirá este domingo a las 2 de la madrugada de este domingo desde la Terminal de Ómnibus de Paraná, con una parada adicional en Santa Fe para completar el contingente.

Un viaje de ida y vuelta en el día

Según explicó Cacciabue Greca, la intención es llegar temprano a Avellaneda para que los pasajeros puedan participar de la despedida y regresar durante la tarde o las primeras horas de la noche.

“No se va a pernoctar. El colectivo permanecerá en el lugar y luego se establecerá un horario de regreso de acuerdo con cómo se vaya desarrollando la jornada”, indicó.

Vigilia homenaje al Indio Solari en Paraná (foto Elonce)

El costo del viaje fue fijado en 70 mil pesos ida y vuelta, una cifra que, según los organizadores, permitió facilitar el acceso a quienes deseaban participar del homenaje.

La despedida de una figura que marcó generaciones

El representante de la empresa destacó además el significado personal y colectivo que tiene la posibilidad de acompañar el último adiós al músico. “El Indio es un artista que ha trascendido generaciones. Ha marcado a muchísima gente y es uno de los grandes músicos argentinos”, expresó a Elonce.

La convocatoria se suma a las múltiples manifestaciones de homenaje que se realizaron durante las últimas horas en distintos puntos del país. En Paraná, cientos de seguidores se reunieron frente al edificio del Correo Argentino y en Plaza 1º de Mayo para recordar al artista nacido en la capital entrerriana.

Franco Cacciabue Greca, representante de la firma Tercotour (foto Elonce)

“Me alegra poder acercar a la gente que quiera despedirse y rendirle homenaje”, sostuvo Cacciabue Greca.

La despedida pública del Indio Solari se realizará este domingo en Avellaneda y se espera la participación de miles de seguidores llegados desde diferentes provincias argentinas para rendir tributo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.