La autopsia al cuerpo del Indio Solari reveló que murió por un ACV hemorrágico

Un ACV hemorrágico fue la causa de muerte que determinó el resultado preliminar de la autopsia practicada este viernes al cuerpo de Carlos Alberto “Indio” Solari. El examen forense se realizó en la morgue de Ituzaingó y permitió establecer que el histórico cantante falleció durante la madrugada en su vivienda de Parque Leloir.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el músico sufrió una descompensación mientras se encontraba en la pileta interior climatizada de su domicilio. El estudio médico descartó cualquier signo de ahogamiento y concluyó que el deceso fue consecuencia inmediata del accidente cerebrovascular.

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La autopsia finalizó pasadas las 18 y fue ordenada en el marco de la causa iniciada por la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Qué determinó la investigación preliminar

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Solari había compartido una cena con su familia durante la noche del jueves. Posteriormente se dirigió al sector de la pileta climatizada, donde habría sufrido el ACV hemorrágico que terminó con su vida.

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Fuentes judiciales indicaron que la muerte se produjo de manera inmediata. “Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, señalaron voceros de la investigación al conocerse los primeros resultados del análisis forense.

La causa también permitió reconstruir cómo fue hallado el cantante. Según consta en las actuaciones, la cuidadora llegó a la vivienda durante la mañana para comenzar su jornada laboral. Al no encontrar al músico dentro de la casa, recorrió el predio hasta llegar al sector de la pileta.

El hallazgo y los intentos de reanimación

La mujer encontró al artista en el lugar y alertó de inmediato a su esposa. Ambas lograron retirar el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de emergencia.

Pocos minutos después arribó al domicilio el equipo privado de emergencias que habitualmente atendía al músico. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin resultados positivos.

Según la información incorporada al expediente judicial, cerca de las 8.30 las autoridades fueron notificadas oficialmente sobre el fallecimiento del referente del rock argentino. A partir de ese momento se inició una causa por averiguación de causales de muerte.

El procedimiento judicial

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La intervención judicial respondió a lo establecido por el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que prevé la realización de una autopsia cuando una muerte presenta características que requieren una verificación médica legal.

Por ese motivo, el fiscal Rivero dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de Ituzaingó, donde especialistas realizaron los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento.

El resultado preliminar confirmó que el Indio Solari murió como consecuencia de un ACV hemorrágico y descartó otras hipótesis. No obstante, la investigación continuará con la incorporación de informes médicos complementarios y documentación relacionada con el caso.