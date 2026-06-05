Despedida al Indio Solari: Paraná homenajeó a su hijo más universal con una emotiva vigilia

La despedida al Indio Solari movilizó a cientos de seguidores en Paraná, la ciudad donde nació y transitó parte de su infancia. La noticia de la muerte de Carlos Alberto Solari provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y tuvo una repercusión especial en la capital entrerriana, donde fanáticos y referentes culturales organizaron distintos homenajes para recordar al artista que marcó generaciones.

Frente al edificio del Correo Argentino, ubicado en la esquina de Monte Caseros y 25 de Mayo, integrantes del Colectivo Cultural La Casa del Indio se reunieron para rendir homenaje al músico y convocar a una vigilia que se extendió durante la tarde y la noche. El lugar elegido no fue casual: se encuentra a pocos metros de espacios vinculados a los primeros años de vida del cantante.

Con banderas, remeras, canciones y mensajes cargados de emoción, los seguidores comenzaron a acercarse también a Plaza 1º de Mayo. Allí, a partir de las 16, se produjo una de las concentraciones más significativas para despedir al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una figura cuya influencia trascendió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural y social.

Un legado que atravesó generaciones

Las imágenes que dejó la jornada reflejaron una característica que acompañó durante décadas al fenómeno ricotero: la convivencia de varias generaciones unidas por una misma pasión. Niños, adolescentes, adultos y familias completas participaron del homenaje.

Uno de los seguidores consultados por Elonce describió el impacto que le produjo enterarse de la noticia. “Yo justito me estaba afeitando la cabeza hoy temprano y salgo del baño y me llegó al celular y me puse re mal”, relató a Elonce. Luego recordó que las canciones del Indio lo acompañaron durante años: “Lo recuerdo mucho en el trabajo, continuamente lo estoy escuchando. Tengo un muy buen recuerdo”.

La misma emoción se repitió entre otros asistentes. Una mujer expresó que la partida del músico se vivía como una pérdida familiar. “Nos acompañó desde chiquitos, así que se siente como un familiar”, afirmó. Sobre la vigencia de sus canciones agregó: “Las letras de los Redondos no son para entender solamente, son para llevarlas con amor para toda la vida”.

El Indio y la construcción de una identidad cultural

A medida que avanzaba la tarde, las banderas comenzaron a multiplicarse alrededor de la plaza. Los presentes compartieron anécdotas, experiencias en recitales y recuerdos vinculados a la obra de Solari.

Un joven de 18 años resumió el sentimiento de muchos seguidores. “Es como un padre, un abuelo musical. Creo que ahora se fue el dueño del movimiento musical más grande de Argentina porque no hay ningún público que se compare al de Los Redondos”, sostuvo.

El adolescente destacó además la capacidad de la música del Indio para transmitirse de generación en generación. “Pasó con mi tío, pasó conmigo. Mi tío me lo mostró a mí y yo se lo voy a mostrar a quien se lo tenga que mostrar, porque el Indio tiene que ser eterno y lo va a ser”, manifestó.

Las palabras reflejaron una idea repetida a lo largo de toda la jornada: la trascendencia de una obra que sobrevivirá a su creador y continuará formando parte de la cultura popular argentina.

Jóvenes que encontraron en el Indio una puerta al rock nacional

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el homenaje fue la presencia de numerosos adolescentes. Muchos de ellos nacieron varios años después de los momentos más emblemáticos de la carrera del músico, pero igualmente encontraron en sus canciones un punto de identificación.

Un joven de 14 años contó que comenzó a escuchar al Indio gracias a su hermana. “Ella estaba siempre escuchando y yo me ponía a escuchar con ella. Después fui a un recital de una banda homenaje y fue el primero de muchos. Me atrapó mucho”, señaló.

Según explicó, el artista fue además una puerta de entrada al rock argentino. “Fue con el cantante que empecé a escuchar rock nacional y después seguí con muchas bandas más. Lo único que quiero decir es que el Indio será recordado en este día y cada día”, sostuvo.

Otro adolescente de la misma edad remarcó la dimensión histórica de su figura. “Marcó y va a seguir marcando generaciones con la música que hace. Para mí es fabuloso todo lo que hizo y es un genio total”, expresó.

La vigencia de una obra inmortal

Las entrevistas realizadas por Elonce evidenciaron cómo la música de Solari logró atravesar décadas sin perder vigencia. Cada testimonio aportó una mirada distinta, pero todos coincidieron en destacar la profundidad de sus letras, la potencia de sus canciones y la capacidad de convocar a públicos diversos.

Incluso los más pequeños participaron de la despedida. Entre las familias presentes se encontraba Teo, un niño de ocho años que lucía una remera vinculada al músico. Su presencia reflejó la continuidad de una tradición cultural que sigue transmitiéndose dentro de los hogares argentinos.

“Hoy estamos tristes, pero siempre valientes y alzando el puño por todas las generaciones”, expresó uno de los asistentes. Luego agregó que, aunque nunca pudo verlo en vivo, acompañó su trayectoria a través de la música y el legado que dejó.

Mientras el sol comenzaba a caer sobre la ciudad, algunos seguidores definieron el encuentro como una nueva “misa ricotera”, una expresión que durante años identificó las multitudinarias convocatorias que generó el artista en cada rincón del país.

El hijo más famoso de Paraná

La despedida concluyó entre canciones, abrazos y recuerdos compartidos. Más allá de la tristeza por la pérdida física del músico, predominó la sensación de que su obra continuará viva en quienes encontraron en sus letras una forma de interpretar la realidad.

Para muchos de los presentes, el homenaje tuvo además un valor simbólico especial por realizarse en la ciudad que vio nacer al artista. Paraná volvió a reconocerse en la figura de uno de sus hijos más universales, capaz de construir una identidad cultural que trascendió fronteras.

Las voces recogidas durante la jornada coincidieron en una certeza: el Indio Solari dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino. Y aunque su ausencia física genera dolor, sus canciones seguirán acompañando a nuevas generaciones, tal como lo hicieron con quienes se reunieron para despedirlo en una tarde cargada de emoción, memoria y gratitud.