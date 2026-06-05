Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino

La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. El cantante, compositor y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este 5 de junio en su domicilio de Parque Leloir, poniendo fin a una trayectoria artística que atravesó generaciones y se convirtió en una referencia ineludible del rock nacional.

Nacido como Carlos Alberto Solari, el artista tenía un vínculo especial con Entre Ríos, ya que nació en Paraná y vivió parte de su infancia donde hoy está la sede del Correo Argentino. Con el paso de los años construyó una figura única dentro de la cultura argentina, caracterizada por su bajo perfil mediático, su fuerte conexión con el público y una obra que trascendió ampliamente el ámbito musical.

La noticia del fallecimiento del Indio Solari llega después de varios años en los que su estado de salud ocupó un lugar central en la vida pública del músico, especialmente tras haber confirmado en 2016 que padecía la enfermedad de Parkinson.

El fenómeno de Los Redondos

La historia artística del Indio Solari quedó inevitablemente ligada a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que fundó junto a Skay Beilinson en la ciudad de La Plata durante la década de 1970.

A lo largo de más de dos décadas, el grupo construyó una identidad propia basada en la independencia artística y una relación directa con sus seguidores. Álbumes como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito quedaron entre las obras más importantes de la historia del rock argentino.

Tras la disolución de la banda en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista que mantuvo intacta su capacidad de convocatoria y consolidó aún más su figura dentro de la música popular.

Una carrera marcada por la fidelidad de su público

En su etapa como solista editó trabajos como El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad y Pajaritos, bravos muchachitos, entre otros.

Su último recital masivo tuvo lugar en 2017 en Olavarría, un evento que volvió a demostrar la magnitud de su convocatoria. Después de ese período redujo sus apariciones públicas y orientó gran parte de su actividad a proyectos de estudio, publicaciones y propuestas virtuales.

La muerte del Indio Solari cierra uno de los capítulos más importantes de la música argentina contemporánea. Su legado artístico, construido a través de canciones, discos y recitales multitudinarios, continuará ocupando un lugar central en la memoria colectiva de millones de seguidores que encontraron en su obra una referencia cultural y generacional.