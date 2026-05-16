El Indio Solari fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa en la UBA: "Me pone muy feliz"

La Universidad de Buenos Aires otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari en una emotiva ceremonia realizada en la Facultad de Medicina, con transmisión en Plaza Houssay y un mensaje especial del músico.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari este viernes, en una ceremonia realizada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue reconocido por su extensa trayectoria artística y por su influencia decisiva en la cultura popular y el rock argentino.
El acto fue encabezado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes destacaron la originalidad artística y el impacto cultural del músico. Aunque Carlos Solari no estuvo presente físicamente, envió un mensaje grabado que fue proyectado durante el cierre de la ceremonia.
La distinción marcó un hecho significativo en el vínculo entre el ámbito académico y la cultura popular argentina. La resolución del Consejo Superior de la UBA fue leída frente a un auditorio colmado de integrantes de la comunidad universitaria, músicos, artistas y seguidores del ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Un reconocimiento a la trayectoria y la influencia cultural
Durante su discurso, Yacobitti definió al músico como “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad en la historia cultural del país”.
Además, remarcó el valor cultural y simbólico de la obra del artista: “La mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”. En ese sentido, sostuvo que las letras del Indio Solari “merecerían estar en las aulas” y consideró que la poesía nacida en los recitales populares también constituye una forma de conocimiento.
La ceremonia fue seguida en simultáneo por cientos de personas desde Plaza Houssay, donde se instaló una pantalla gigante para transmitir en directo el acto académico. Allí, fanáticos y seguidores acompañaron el homenaje.
Música, emoción y un mensaje especial del Indio
Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la entrega simbólica del diploma y la medalla honorífica, recibidos en representación del artista por Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Posteriormente, Benegas encabezó un concierto acompañado por un octeto de cuerdas, en el que interpretaron clásicos como El tesoro de los inocentes, Salando las heridas y Yo caníbal. La interpretación de este último tema incluyó la voz grabada del propio Solari, en un instante que despertó una profunda emoción entre los presentes.
Sobre el cierre del acto, se proyectó el mensaje enviado por el músico. “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, expresó el Indio Solari.