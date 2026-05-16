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Policiales Investigan un incendio fatal en Concordia

Murió un hombre tras incendiarse una vivienda en localidad entrerriana

La víctima tenía 35 años y fue hallada sin vida dentro de una casa donde se produjo un incendio durante la madrugada. Investigan cómo se originó el fuego. Ya suman seis las víctimas de trágicos incendios domiciliarios en lo que va del mes en la provincia de Entre Ríos.

16 de Mayo de 2026
Investigan un incendio fatal en Concordia
Investigan un incendio fatal en Concordia Foto: Concordia Policiales

La víctima tenía 35 años y fue hallada sin vida dentro de una casa donde se produjo un incendio durante la madrugada. Investigan cómo se originó el fuego. Ya suman seis las víctimas de trágicos incendios domiciliarios en lo que va del mes en la provincia de Entre Ríos.

Un hombre de 35 años murió tras quedar atrapado en una de las habitaciones afectadas por el incendio de su vivienda. El hecho se registró alrededor de las 00.45 de este sábado en una casa ubicada en la intersección de calles Gualeguay y Saavedra, del barrio Martín Fierro de Concordia.

 

Personal policial acudió al lugar luego de recibir el aviso sobre el incendio y, al arribar, constató que el fuego ya había sido controlado por vecinos y por efectivos de Bomberos Voluntarios que trabajaron en la emergencia.

 

En el interior de la vivienda encontraron sin vida a Jonathan Quintana, quien residía en el lugar junto a su hermano y la pareja de éste, aunque ambos lograron salir ilesos.

 

Ya suman seis las víctimas de trágicos incendios domiciliarios en lo que va del mes en la provincia de Entre Ríos.

Hallaron colillas de cigarrillos en la habitación

 

Tras controlar el incendio, intervino personal de la Sección Bomberos Zapadores y de la División Policía Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Martín Núñez. Las tareas estuvieron a cargo del comisario Marcelo Noguera.

 

Según el informe preliminar al que accedió Concordia Policiales, el fuego se habría iniciado en una de las camas de la habitación y luego se propagó hacia otra cama donde descansaba la víctima al momento del incendio.

 

Además, durante las pericias realizadas en el dormitorio se encontraron colillas de cigarrillos sobre el piso, elemento que será incorporado a la investigación para determinar el origen del siniestro.

Esperan el resultado de la autopsia

 

El médico policial Sergio Medina informó que el cuerpo de Quintana presentaba quemaduras en la parte superior e indicios de inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, aclaró que será la autopsia la que permitirá establecer de manera fehaciente la causa del fallecimiento.

 

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando sobre las distintas hipótesis para reconstruir cómo se produjo el incendio dentro de la vivienda del barrio Martín Fierro.

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