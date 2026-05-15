Renuevan pedido de ayuda por Elías, el niño entrerriano que lucha contra el cáncer

Se renovó el pedido de ayuda para acompañar a Elías, un niño entrerriano que enfrenta una dura batalla contra el cáncer y que actualmente continúa su tratamiento en la ciudad de Buenos Aires, lejos de su hogar.

El pequeño atraviesa un proceso complejo que demandó múltiples internaciones, tratamientos intensivos y un enorme esfuerzo tanto físico como emocional.

En los últimos días, la familia compartió una actualización alentadora: Elías recibió el alta médica luego de atravesar meses muy difíciles. Sin embargo, también revelaron que durante el quinto bloque de quimioterapia sufrió una grave complicación que lo llevó a terapia intensiva, donde permaneció en estado crítico.

A pesar del cuadro, el niño logró salir adelante, aunque las consecuencias fueron significativas. La terapia lo dejó muy debilitado, provocando un retroceso en su recuperación, afectando incluso su movilidad y obligándolo a volver a etapas ya superadas con mucho esfuerzo.

Debido a esta situación, los médicos decidieron suspender el último bloque de quimioterapia. En su lugar, comenzará un tratamiento con medicación oral hasta que logre fortalecerse y pueda retomar el esquema previsto.

"A veces el cansancio es enorme, física y emocionalmente, pero Eli nunca deja de luchar. Y creo que eso es lo que más admiro de él: la valentía inmensa que tiene para seguir adelante incluso en los peores momentos", expresó la abuela de Elías.

"Gracias de corazón a cada persona que estuvo acompañando, preguntando, rezando, compartiendo o mandando fuerzas durante todo este tiempo. Aunque a veces no respondamos, sepan que cada mensaje y cada gesto nos ayuda muchísimo y nos hace sentir acompañados", agregó.

Pedido de colaboración

Este escenario también impactó de lleno en la logística y economía familiar. La permanencia en Buenos Aires se extendió más de lo previsto, generando gastos cada vez más difíciles de sostener, especialmente en lo que respecta al alquiler de la vivienda, fundamental por su cercanía al hospital donde se atiende.

"Necesito sí o sí seguir manteniendo el alquiler fijo porque me queda cerca del hospital y eso hoy es fundamental para poder manejarme con Elías, sobre todo por su estado y por toda la movilidad que necesitamos día a día", comunicó su abuela.

Quienes puedan colaborar deberán hacerlo al alias molina.pris.mp

"El 17 de junio se va a cumplir un año desde que empezó todo este recorrido… un año lleno de hospitales, tratamientos, internaciones, lágrimas, miedo y también muchísima fuerza. Y el 7 de agosto ya va a ser un año entero estando en Buenos Aires, lejos de casa y tratando de sostener esta lucha como podemos", señaló la abuela del pequeño.