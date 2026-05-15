Vende café a la vera de Ruta 12, vestido con traje, moño y una bandeja en la mano: video

REDACCIÓN ELONCE
“Es sorprendente cómo reacciona la gente en la calle al ver un mozo vendiendo café en la calle como en un restaurante”, contó Darío, cuyos videos comenzaron a viralizarse, gracias a las reacciones de quienes frenan para comprarle o simplemente saludarlo.
Un vendedor de café sorprendió a miles de usuarios en las redes y se volvió viral en TikTok, por su original forma de trabajar sobre la ruta nacional 12, en la ciudad de Posadas. Con traje, moño y una bandeja en la mano, Darío Antonio González logró transformar una venta ambulante en un fenómeno de redes sociales.
El hombre, de 42 años y vecino del barrio Villa Poujade, se instala cada mañana a la altura del supermercado Vital para ofrecer café caliente a automovilistas, peatones y trabajadores que circulan por la zona. Sin embargo, no solo llamó la atención por el producto que vende, sino también por la particular puesta en escena que eligió para desarrollar su actividad.
“Es sorprendente cómo reacciona la gente en la calle al ver un mozo vendiendo café como en un restaurante”, relató Darío Antonio González, cuyos videos comenzaron a multiplicarse rápidamente en TikTok.
De barbería móvil a fenómeno viral
No es la primera vez que Darío logra repercusión en redes sociales. En 2023 ya se había viralizado por otro emprendimiento innovador: una barbería móvil montada sobre una motocicleta adaptada.
Con ese vehículo recorría distintos barrios de Posadas ofreciendo cortes de cabello y arreglo de barba al aire libre. La propuesta captó la atención de vecinos y usuarios de redes por la creatividad del servicio.
Actualmente, además de vender café, Darío tiene una barbería en Villa Poujade y explicó que el oficio forma parte de la historia familiar. “Provengo de una familia de barberos, mis abuelos también lo eran”, comentó en una entrevista brindada a Primera Edición.
Una idea nacida en pandemia
Sobre el origen de la barbería móvil, González recordó que el proyecto comenzó a tomar forma durante la pandemia. “La idea surgió cuando todos estábamos encerrados y la gente no podía circular para ir hasta una barbería”, explicó.
Aunque el emprendimiento demoró en concretarse, finalmente logró ponerlo en marcha y convertirlo en un contenido atractivo para redes sociales. “Hace dos años lo vengo posponiendo y ahora recién pude darlo a conocer”, señaló.
Con creatividad y presencia en plataformas digitales, Darío volvió a captar la atención de los misioneros y de miles de usuarios en internet, primero con la barbería móvil y ahora con su particular “café de lujo”.