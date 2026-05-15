Aparecieron miles de “peces pene” en las costas de Chubut tras un temporal

Vecinos de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn hallaron ejemplares del llamado “pez pene”, un gusano marino arrastrado por el fuerte oleaje tras el temporal.
Las playas de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn registraron en los últimos días un fenómeno poco habitual: miles de ejemplares del denominado “pez pene” aparecieron varados sobre la costa luego del fuerte temporal y las marejadas que afectaron al litoral atlántico patagónico.
El hallazgo se produjo principalmente en la Costanera de Kilómetro 3, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, donde vecinos y turistas se sorprendieron por la presencia de estos extraños organismos marinos, publicó La Mañana de Neuquén.
La situación comenzó a viralizarse en redes sociales después de que una vecina publicara fotografías tomadas mientras caminaba por la playa junto a sus perros. Allí no solo encontró ejemplares del denominado “pez pene”, sino también otro animal marino conocido popularmente como “ratón de mar”.
Qué es el “pez pene”
Pese a su nombre popular, el llamado “pez pene” no es un pez, sino un gusano marino identificado científicamente como Urechis unicinctus o Urechis caupo.
El animal posee un cuerpo cilíndrico, de tonalidad rosada y aspecto gelatinoso, cuya semejanza con el órgano sexual masculino le dio notoriedad en internet y redes sociales.
Esta especie habita generalmente bajo la arena en aguas poco profundas, donde construye madrigueras en forma de “U” y se alimenta filtrando partículas del fondo marino. Puede alcanzar hasta 25 centímetros de longitud y tiene una vida estimada de más de 20 años.
Especialistas explicaron que las fuertes corrientes y marejadas provocadas por el temporal removieron el sedimento marino y arrastraron a estos organismos hasta la costa.
Una especie inofensiva y milenaria
El Urechis unicinctus es completamente inofensivo para las personas y varios vecinos intentaron devolver los ejemplares al mar para evitar que murieran por exposición al aire y al sol.
La especie es conocida principalmente en países asiáticos, especialmente en China y otras regiones del Lejano Oriente, donde incluso forma parte de la gastronomía tradicional.
Además, investigaciones científicas señalan que este gusano marino existe desde hace unos 300 millones de años, según evidencias fósiles halladas en antiguas madrigueras submarinas.
También apareció el “ratón de mar”
Junto a los gusanos rosados apareció otra curiosa especie marina conocida como “ratón de mar”, un poliqueto cubierto de filamentos y cerdas brillantes que reflejan la luz.
Estos animales suelen vivir en fondos arenosos o fangosos y rara vez son visibles en la superficie, salvo durante tormentas o alteraciones intensas en el ecosistema marino.
El fenómeno generó sorpresa entre los habitantes de las ciudades costeras de Chubut, ya que este tipo de apariciones no son frecuentes en el Atlántico argentino.