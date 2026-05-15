El plan de Scaloni para que la Selección Argentina llegue de la mejor manera al Mundial

La Selección Argentina comenzó a diagramar los últimos detalles de la preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, torneo en el que intentará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Con menos de un mes para el comienzo de la competencia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya trabaja en el cronograma de entrenamientos y concentración previo al debut frente a Argelia, programado para el 16 de junio.

Según trascendió, la idea principal es reunir anticipadamente a parte del plantel para comenzar con los trabajos físicos y futbolísticos antes del viaje hacia territorio estadounidense.

La concentración previa en Ezeiza

De acuerdo a la información difundida por TyC Sports, la Selección Argentina planea iniciar una concentración desde el lunes 25 de mayo en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

La convocatoria inicial incluiría a varios futbolistas que integran la lista preliminar de 55 jugadores presentada recientemente por Scaloni y su cuerpo técnico.

La intención es sumar primero a aquellos futbolistas cuyas temporadas finalicen el domingo 24 de mayo, especialmente jugadores que militan en ligas europeas como la Premier League, La Liga y la Serie A.

Kansas City será la base en el Mundial

Después de esos primeros entrenamientos en Argentina, la delegación viajará hacia Estados Unidos para instalarse en Kansas City, ciudad elegida como centro de operaciones durante gran parte del torneo.

El complejo seleccionado por la Selección Argentina es el Compass Minerals National Performance Center, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Allí se realizarán los entrenamientos principales previos al estreno mundialista y se espera que el plantel quede completo por primera vez antes del inicio oficial de la competencia.

La lista definitiva para el Mundial

Esta semana fue oficializada la prelista de 55 futbolistas entre los que saldrán los 26 convocados definitivos para disputar el Mundial 2026.

El cuerpo técnico tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para confirmar oficialmente la nómina final que viajará a Norteamérica.

Además, el reglamento permite reemplazar futbolistas lesionados antes del comienzo del torneo, siempre y cuando el sustituto integre la lista preliminar presentada previamente por la Selección Argentina.

Mientras tanto, el seleccionado también sigue de cerca la recuperación física de varios jugadores que arrastran molestias en sus clubes europeos y que podrían llegar con lo justo al inicio de la Copa del Mundo.