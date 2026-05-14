Asesinaron al hombre que había cometido brutal crimen tras una discusión de tránsito en Paraná

El crimen en Colonia San Lorenzo conmocionó al departamento Federal luego de que un hombre de 58 años muriera tras recibir un disparo en medio de una violenta discusión familiar ocurrida en un establecimiento rural ubicado cerca de la Ruta Nacional 127. Por el hecho, quedó detenido su sobrino, de 32 años, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia acompañado de un abogado defensor.

De acuerdo a la información conocida de manera extraoficial, el episodio ocurrió cuando el joven habría salido a buscar leña dentro del campo y fue interceptado por su tío. Tras un intercambio de palabras, la víctima presuntamente atacó con un cuchillo al sobrino, provocándole heridas cortantes, publicó Desde Federal/Radio Integración.

Siempre según la reconstrucción preliminar, el hombre de 32 años habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en el tío, causándole la muerte en el lugar. La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó una serie de pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.

A la izquierda, José Cassette en 2016, durante el juicio.

Investigación y operativo policial

Tras conocerse el crimen en Colonia San Lorenzo, se desplegó un importante operativo policial en el establecimiento agropecuario. Hasta el lugar acudieron autoridades de la Jefatura Departamental, personal de Criminalística y funcionarios judiciales.

Los investigadores trabajaron durante varias horas en la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se produjo la secuencia fatal. También se realizaron peritajes sobre el arma utilizada y las lesiones que presentaba el detenido.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que uno de los puntos centrales será establecer si el disparo ocurrió en un contexto de legítima defensa, debido a la supuesta agresión con arma blanca que habría sufrido el sobrino antes del desenlace fatal.

Un apellido ligado a un antecedente criminal

El caso volvió a poner en escena el apellido Cassette, recordado en Entre Ríos por un violento crimen ocurrido en Paraná en 2012. El 13 de junio de 2016, José Oscar Cassette fue condenado en juicio abreviado a ocho años de prisión por el homicidio del agente penitenciario Juan Francisco Lazaga.

El hecho había ocurrido el 9 de marzo de 2012 sobre avenida Almafuerte, a pocos metros de Cinco Esquinas. Según la investigación judicial, Lazaga circulaba en motocicleta junto a su esposa cuando protagonizó una discusión de tránsito con los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.

José Cassette en 2016, durante el juicio.

De acuerdo al expediente, tras varios intercambios de insultos y maniobras agresivas, los hombres descendieron del vehículo armados con cuchillos de importantes dimensiones. Lazaga sufrió heridas mortales en el pecho, abdomen y tórax. Los atacantes escaparon del lugar en medio del tránsito vehicular hasta ser posteriormente identificados y detenidos.

Condenas por el homicidio de Lazaga

En aquella causa, José Oscar Cassette recibió una condena de ocho años de prisión por homicidio simple y fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú. En tanto, Miguel Ángel Medina fue sentenciado a un año de prisión condicional por encubrimiento agravado en grado de tentativa.

El crimen del agente penitenciario generó una fuerte repercusión pública en Paraná debido a la violencia del ataque y a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. La viuda de Lazaga había declarado durante la investigación que la agresión se desencadenó luego de una discusión por maniobras de tránsito.

Ahora, el nuevo episodio ocurrido en Colonia San Lorenzo volvió a generar impacto en el norte entrerriano, mientras la Justicia intenta determinar las responsabilidades penales y confirmar cómo sucedió el enfrentamiento fatal entre tío y sobrino.