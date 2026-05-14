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Policiales Departamento Colón

Trágico accidente en San José: niño de dos años falleció tras ser embestido por camión en Autovía Artigas

Fatal siniestro vial en departamento Colón. Un niño de dos años murió tras ser embestido por un camión en la Autovía Artigas. El hecho ocurrió en San José.

14 de Mayo de 2026
Trágico accidente en San José: murió un niño atropellado por un camión.
Trágico accidente en San José: murió un niño atropellado por un camión. Foto: (C6ERTV).

REDACCIÓN ELONCE

Fatal siniestro vial en departamento Colón. Un niño de dos años murió tras ser embestido por un camión en la Autovía Artigas. El hecho ocurrió en San José.

Un trágico accidente en San José (departamento Colón), ocurrió durante la tarde de este jueves sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 158, en la zona conocida como Francos Suizos. Un niño de dos años falleció luego de ser embestido por un camión Scania con acoplado que circulaba en sentido norte-sur.

 

Según se informó, el conductor del vehículo pesado, un hombre de 48 años domiciliado en San José, no logró evitar la colisión cuando el menor ingresó de manera imprevista a la cinta asfáltica.

El pequeño murió en el lugar producto del fuerte impacto y el camión cayó en la banquina tras despistar, durante el intento de evitar chocar al nenito.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el niño habría salido corriendo detrás de un perro y se cruzó repentinamente, frente al camión. Personal policial tomó intervención para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal episodio.

 

Investigación y conmoción

 

Fuentes policiales indicaron que el menor formaba parte de una familia de San José que trabajaría en el establecimiento de la zona. El familiar relató a los efectivos que en un momento, perdió de vista al pequeño y, al comenzar a buscarlo, se encontró con la dramática escena.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. La circulación en la autovía se vio parcialmente afectada mientras se desarrollaban las tareas de investigación.

 

El hecho generó profunda conmoción entre vecinos y trabajadores de la zona rural cercana al lugar donde ocurrió el accidente fatal.

Temas:

accidente fatal San José Autovía Artigas siniestro menor
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