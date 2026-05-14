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Policiales En la mañana de este jueves

Accidente fatal en Córdoba: tres muertos tras un choque entre un camión y una camioneta

El choque ocurrió en el cruce de las rutas Nacional 8 y Provincial 3, en la localidad de Canals. Las víctimas viajaban en una Chevrolet Tracker y fallecieron en el lugar tras el fuerte impacto.

14 de Mayo de 2026
Accidente en Córdoba.
Accidente en Córdoba.

El choque ocurrió en el cruce de las rutas Nacional 8 y Provincial 3, en la localidad de Canals. Las víctimas viajaban en una Chevrolet Tracker y fallecieron en el lugar tras el fuerte impacto.

Un accidente fatal ocurrido este jueves por la mañana en el sur de Córdoba dejó como saldo tres personas fallecidas tras un choque entre un camión y una camioneta en la localidad de Canals.

 

El siniestro se produjo en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 3, un sector donde debió interrumpirse completamente la circulación mientras trabajaban equipos de emergencia y peritos judiciales.

 

 

Las víctimas se trasladaban en una camioneta Chevrolet Tracker que impactó contra un camión Volkswagen con acoplado conducido por un hombre de 67 años.

 

Quiénes eran las víctimas

 

De acuerdo a la información difundida por la Policía, las tres personas que viajaban en la camioneta murieron como consecuencia del fuerte impacto.

 

Las víctimas fueron identificadas como dos hombres de 70 y 81 años y una mujer mayor de edad, aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente sus identidades.

 

 

El conductor del transporte de carga sobrevivió al choque y quedó a disposición de la investigación judicial que intenta determinar cómo ocurrió el hecho.

 

Cómo quedó la zona tras el choque

 

Después del impacto, el tránsito permaneció totalmente cortado en el sector debido a las tareas de rescate, peritajes y remoción de los vehículos involucrados.

 

Las autoridades dispusieron desvíos y circulación asistida por caminos alternativos mientras continuaban los trabajos operativos sobre la ruta.

 

 

En el lugar intervinieron efectivos policiales, Bomberos y personal de Policía Judicial bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota.

 

La Justicia abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente fatal y determinar la mecánica del choque.

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