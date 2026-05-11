Tragedia en Ruta 9: choque múltiple de seis vehículos de distinto porte dejó una mujer fallecida y nueve heridos

Una tragedia en la Ruta 9 Norte sacudió la provincia de Córdoba este domingo por la noche, cuando un choque múltiple dejó como saldo una mujer fallecida, nueve personas heridas —tres de ellas en estado grave— y un importante operativo de emergencia en inmediaciones de Villa de María del Río Seco.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:45 a la altura del kilómetro 885, por causas que aún son materia de investigación por parte de la Policía Judicial. En el hecho estuvieron involucrados un colectivo de larga distancia, un camión con acoplado, dos móviles policiales y dos camionetas particulares.

Una víctima fatal y pasajeros del micro en estado crítico

El impacto más severo lo sufrió el camión con acoplado, cuyo conductor resultó herido y su acompañante, una mujer mayor de edad, falleció en el acto debido a la violencia del choque. Su identidad no fue informada oficialmente hasta el momento.

El colectivo involucrado transportaba a 35 pasajeros, de los cuales tres resultaron con lesiones de gravedad y fueron derivados de urgencia al Hospital Municipal del Norte de Río Seco. El resto de los ocupantes recibió asistencia médica por heridas de distinta consideración.

El operativo demandó un trabajo coordinado entre bomberos voluntarios y personal de distintas fuerzas de seguridad.

Policías heridos y un amplio operativo de rescate

Las fuerzas de seguridad también se vieron afectadas por el siniestro. Cinco efectivos policiales resultaron heridos tras la colisión: cuatro pertenecientes a la Dirección General de Policía Caminera y uno de la Departamental Río Seco.

El operativo de emergencia fue desplegado de inmediato con la participación de personal de los cuarteles 7 y 8 de bomberos voluntarios de Sebastián Elcano, quienes trabajaron junto a servicios sanitarios para el traslado de los lesionados.

En tanto, se confirmó que los ocupantes de las dos camionetas particulares involucradas en el hecho resultaron ilesos, aunque debieron ser asistidos en el lugar por personal médico.

Avanzan las pericias para determinar las causas del siniestro.