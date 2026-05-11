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Policiales Impactante choque en Rosario

Una mujer de 91 años perdió el control y montó su auto sobre una camioneta

El accidente ocurrió cuando la conductora salió marcha atrás de su cochera y cruzó la calle hasta impactar contra un utilitario estacionado. Un niño de 9 años sufrió heridas y fue hospitalizado fuera de peligro.

11 de Mayo de 2026
Impactante choque en Rosario
Impactante choque en Rosario Foto: Rosario 3

El accidente ocurrió cuando la conductora salió marcha atrás de su cochera y cruzó la calle hasta impactar contra un utilitario estacionado. Un niño de 9 años sufrió heridas y fue hospitalizado fuera de peligro.

Un impactante e inusual accidente de tránsito ocurrió este lunes por la mañana en la zona norte de Rosario, cuando un automóvil conducido por una mujer de 91 años terminó montado sobre una camioneta estacionada. Como consecuencia del hecho, un niño de 9 años resultó herido, aunque se encontraba fuera de peligro.

 

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Rondeau y Buchanan. Según las primeras informaciones recabadas por medios rosarinos, la mujer intentaba sacar el vehículo de su cochera marcha atrás cuando el acelerador habría quedado trabado. El automóvil cruzó toda la calle y embistió violentamente a un utilitario que estaba estacionado y sin ocupantes, publicó Rosario 3.

Producto del fuerte impacto, la camioneta terminó volcada y el auto quedó montado sobre ella, generando una escena que sorprendió a vecinos y transeúntes.

Un niño resultó herido

 

Además del choque contra el utilitario, el vehículo impactó una bicicleta en la que se trasladaban una mujer y un niño de 9 años. El menor sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de Niños Zona Norte. Según indicaron las autoridades, se encontraba fuera de peligro.

 

El conductor de la camioneta había descendido minutos antes para realizar un trámite, circunstancia que evitó que estuviera dentro del vehículo al momento del choque.

Qué dijeron los testigos

 

De acuerdo al relato de testigos, la conductora continuó acelerando incluso después del primer impacto, situación que habría provocado que la camioneta terminara dada vuelta.

 

Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, mientras se intenta determinar cómo se produjo la falla mecánica que derivó en el accidente.

Temas:

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