Un auto quedó "parado" sobre un poste tras chocar con un camión en Santa Fe

Un impactante accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en Santa Fe, cuando un automóvil y un camión colisionaron en la intersección de avenida Blas Parera y Teniente Loza. Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El siniestro vial se produjo cerca de las 16, en la mano sur de avenida Blas Parera. Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Corsa bordó y un camión de transporte perteneciente a una empresa privada, publicó Aire de Santa Fe.

Violento choque en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

Tras la colisión, el automóvil terminó sobre el cantero central, apoyado contra un poste de luz y con importantes daños materiales. Las imágenes posteriores reflejaron la magnitud del choque: el vehículo quedó con las ruedas delanteras torcidas y severos destrozos en la parte frontal.

Dos personas fueron hospitalizadas

A raíz del accidente, un hombre de 71 años y una mujer de 68, que viajaban en el automóvil, fueron trasladados al Hospital José María Cullen.

Según el parte médico, el hombre sufrió pequeñas contusiones pulmonares, permanecía estable y quedó en observación. La mujer presentó una fractura costal y fue internada en terapia intensiva para una mejor atención, aunque también se encontraba estable.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias mientras se realizaban las primeras pericias para determinar las causas del siniestro vial.

El relato del camionero

El conductor del camión contó cómo ocurrió el episodio y aseguró que todavía no logra comprender cómo terminó el automóvil en esa posición. “Cuando cruzo de Teniente Loza hacia Blas Parera veo cómo aparece un auto levantándose en el aire. Nadie se explica cómo terminó así”, relató.

Violento choque en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

Además, indicó que el primer impacto se produjo sobre la óptica delantera izquierda del camión, que también registró daños en ese sector.

El tránsito permaneció parcialmente restringido durante varios minutos en la zona norte de la capital santafesina. El automóvil fue removido del lugar pasadas las 19.