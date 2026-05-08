Detuvieron a una mujer por intentar ingresar a la cárcel con cocaína oculta en los bifes

Una mujer de 42 años fue detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 2 “Las Flores”, en Santa Fe, luego de intentar ingresar cocaína oculta dentro de bifes con huevo destinados a un interno alojado en el pabellón 7 de la Subunidad 2.

El procedimiento se llevó adelante durante los controles de rutina realizados por personal del Servicio Penitenciario Provincial en el ingreso de visitas. Según indicaron fuentes oficiales, los agentes detectaron una actitud sospechosa de la visitante, identificada como M. J. R., y resolvieron revisar en profundidad los alimentos que llevaba.

Durante la inspección, los efectivos advirtieron que varios trozos de carne precocida presentaban cortes internos similares a una bolsa. En el interior encontraron seis envoltorios encintados con una sustancia blanquecina.

Confirmaron que era cocaína

Tras el hallazgo intervino personal de la Subcomisaría 17ª de Santa Fe, que secuestró el material y concretó la detención de la mujer. Posteriormente, efectivos del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizaron las pruebas correspondientes.

Los análisis de campo confirmaron que la sustancia hallada era cocaína y que el peso total secuestrado alcanzó los 37 gramos, según informaron las autoridades intervinientes.

La fiscal Yanina Tolosa dispuso que la mujer permanezca detenida e imputada por el delito de suministro gratuito de estupefacientes. Además, ordenó el secuestro de su teléfono celular para profundizar la investigación.

Aislaron preventivamente al interno

En el marco de las actuaciones judiciales y administrativas, el interno al que estaba destinada la droga fue trasladado de manera preventiva al sector de aislamiento mientras continúan las diligencias.

El operativo se realizó en la cárcel de Unidad Penitenciaria Nº 2 Las Flores, uno de los principales complejos penitenciarios de la provincia, donde se mantienen controles permanentes sobre el ingreso de visitas y mercadería destinada a los detenidos.