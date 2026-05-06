Allanaron una vivienda por una causa de extorsión y hallaron drogas

La investigación por extorsión derivó en un operativo realizado en Concordia, donde secuestraron elementos vinculados a la causa y encontraron marihuana y cocaína durante el procedimiento policial.
Investigación por extorsión: allanaron una casa y hallaron drogas. La investigación por extorsión avanzó con un allanamiento realizado en la ciudad de Concordia, donde personal policial secuestró elementos de interés para la causa y halló sustancias estupefacientes durante el operativo.
Según se informó oficialmente, la denuncia fue recepcionada el pasado 2 de mayo en la Jefatura Departamental de San Salvador por el supuesto delito de extorsión. A partir de ello, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron tareas investigativas para esclarecer el hecho.
Como resultado de las averiguaciones, se gestionó un mandamiento judicial ante el Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia, que autorizó un allanamiento, además de requisas personales y vehiculares en un domicilio de esa ciudad.
Secuestro de elementos y hallazgo de drogas
El procedimiento se concretó durante la tarde de este martes y estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental San Salvador, junto a efectivos del Grupo Especial G.E.S.S. y agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concordia.
Durante el operativo, los uniformados secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa que lleva adelante la Justicia. Mientras avanzaba la diligencia, los efectivos detectaron sustancias sospechosas en el inmueble allanado.
Ante esa situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Los análisis arrojaron resultado positivo para marihuana y cocaína.
Fuentes policiales indicaron que una persona mayor de edad quedó supeditada a la causa judicial, que continúa bajo la órbita de la fiscalía local.