Muerte de Lautaro Meglio: sus padres insisten en una pena efectiva para conductora que desencadenó la tragedia

La familia de Lautaro Meglio volvió a reclamar justicia este miércoles frente al Poder Judicial, en el marco de la audiencia de revisión que comenzó en la Cámara de Casación Penal de Paraná por la condena dictada contra Shirley Ivón Pesoa, la conductora responsable del fatal accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2024.

El joven se dirigía a trabajar a un frigorífico de Oro Verde cuando fue embestido por una mujer que, según la investigación judicial, dio positivo en cocaína tras el siniestro vial. La conductora recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, resolución que la familia intenta revertir.

“Pedimos justicia por Lauti para poder cambiar esta sentencia y que sea la verdadera, la que corresponde”, expresó la madre del joven, Sara Betalcult.

“No fue un accidente; se trató de un asesinato”

El padre de la víctima, Orlando Meglio, sostuvo que la familia considera injusta la pena impuesta a Pesoa. “No estamos de acuerdo con la sentencia de ejecución condicional. No es un capricho de papá ni de mamá, sino que es una situación totalmente injusta porque está sumamente probado en el legajo”, afirmó.

Según recordó, el hecho ocurrió durante la madrugada del 1º de febrero de 2024, cuando Lautaro se dirigía a cumplir con su jornada laboral. “Mi hijo iba a trabajar a las cuatro de la mañana”, remarcó. Y repasó: "Pesoa conducía bajo los efectos de estupefacientes (cocaína y marihuana). Además, incurrió en conducta antirreglamentaria porque no puso el guiño de giro, invadió la doble línea amarilla que separa los carriles de avenida Zanni y calle Juan Manuel Blanes en dirección a Oro Verde, y lo chocó".

Shirley Pesoa, acusada por Homicidio Culposo (foto Códigos / Elonce)

“No fue un accidente porque un accidente no se puede evitar y a cualquiera le puede pasar, pero si una persona sale de casa, sin importar la hora, y solo Dios sabe para qué, pero hasta tenía el carnet de conducir vencido, con lo cual, su conducta era totalmente ilícita y arrasó con la vida de nuestro hijo”, cuestionó Meglio (p).

Y continuó: “Para nosotros, no fue un accidente; se trató de un asesinato y queremos, humildemente, que estas situaciones cambien porque no puede ser que cualquiera salga borracho y drogado y después nadie se haga cargo”.

“Pesoa solo tiene la prohibición de conducir por seis años, pero se maneja libremente como si nada hubiera pasado”, cuestionó el padre de la víctima.

La audiencia en Cámara de Casación busca revisar la condena condicional aplicada a la conductora y evaluar el planteo presentado por la querella que representa a la familia de la víctima.

El recuerdo de Lautaro

Durante el reclamo, la madre del joven recordó que Lautaro estaba próximo a cumplir años cuando ocurrió el fatídico accidente de tránsito. “Su cumpleaños era el 9 de febrero y cumplía 25 años. Hoy tendría 27”, señaló emocionada.

“Para la Justicia, la vida humana no vale nada porque Lautaro tenía toda una vida por delante, proyectos para formar una familia porque anhelaba ser padre y, además de trabajar, estudiaba. Pero nos frustraron todo, nos arrancaron todo”, lamentó la mujer.

Y continuó: “No se fue solo nuestro hijo, sino que ahora atravesamos las consecuencias”, contó Meglio (p) al revelar que, producto del dolor por la muerte de su hijo, le sobrevino una enfermedad. “Vamos a luchar por Lautaro y por todos los que atraviesan situaciones similares”, prometió.

Sara Betalcult y Orlando Meglio, padres de Lautaro (foto Elonce)

Finalmente, los padres de Lautaro cuestionaron que “Pesoa nunca pidió perdón y mintió al decir que, si bien vio a nuestro, pensó que podía cruzar y no le importó nada”.