Concepción del Uruguay: detuvieron a una mujer tras hallar 51 dosis de cocaína en su casa

Un operativo antidrogas se realizó en Concepción del Uruguay durante las primeras horas de este miércoles y terminó con el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

El procedimiento se llevó adelante cerca de las 5:55 en una vivienda ubicada sobre calle Ugarteche al 500, luego de una investigación encabezada por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay.

De acuerdo a la información oficial, el allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 y, tras confirmarse la presencia de sustancias ilegales, intervino también personal de la División Drogas Peligrosas.

Cocaína lista para la venta y elementos de fraccionamiento

Durante la requisa en el domicilio de Concepción del Uruguay, los efectivos secuestraron 51 dosis de cocaína listas para la comercialización, con un peso total cercano a los 180 gramos.

Además, hallaron cinco envoltorios con marihuana, dos balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas.

Operativo en Concepción del Uruguay.

En el lugar también fueron encontrados $185.800 en efectivo, un billete de un dólar y un teléfono celular que será sometido a peritajes para profundizar la investigación.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 3, a cargo de la doctora María Becker, que supervisó las actuaciones desarrolladas durante el operativo.

Una mujer detenida y menores en la vivienda

Como resultado del procedimiento realizado en Concepción del Uruguay, una mujer de 34 años fue detenida y trasladada a dependencias de la Comisaría de Minoridad y Mujer.

Según se informó, al momento del allanamiento había tres menores de 11, 9 y 8 años dentro de la vivienda, quienes se encontraban bajo el cuidado de la mujer ahora aprehendida.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa iniciada por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.