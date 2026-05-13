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Concepción del Uruguay: detuvieron a una mujer tras hallar 51 dosis de cocaína en su casa

El procedimiento se realizó durante la madrugada en una vivienda de calle Ugarteche y terminó con una mujer detenida. La Policía halló dosis listas para la venta, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

13 de Mayo de 2026
Operativo en Concepción del Uruguay.
Operativo en Concepción del Uruguay.

El procedimiento se realizó durante la madrugada en una vivienda de calle Ugarteche y terminó con una mujer detenida. La Policía halló dosis listas para la venta, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Un operativo antidrogas se realizó en Concepción del Uruguay durante las primeras horas de este miércoles y terminó con el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

 

El procedimiento se llevó adelante cerca de las 5:55 en una vivienda ubicada sobre calle Ugarteche al 500, luego de una investigación encabezada por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay.

 

De acuerdo a la información oficial, el allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 y, tras confirmarse la presencia de sustancias ilegales, intervino también personal de la División Drogas Peligrosas.

 

 

Cocaína lista para la venta y elementos de fraccionamiento

 

Durante la requisa en el domicilio de Concepción del Uruguay, los efectivos secuestraron 51 dosis de cocaína listas para la comercialización, con un peso total cercano a los 180 gramos.

 

Además, hallaron cinco envoltorios con marihuana, dos balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas.

 

Operativo en Concepci&oacute;n del Uruguay.
Operativo en Concepción del Uruguay.

 

En el lugar también fueron encontrados $185.800 en efectivo, un billete de un dólar y un teléfono celular que será sometido a peritajes para profundizar la investigación.

 

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 3, a cargo de la doctora María Becker, que supervisó las actuaciones desarrolladas durante el operativo.

 

Una mujer detenida y menores en la vivienda

 

Como resultado del procedimiento realizado en Concepción del Uruguay, una mujer de 34 años fue detenida y trasladada a dependencias de la Comisaría de Minoridad y Mujer.

 

 

Según se informó, al momento del allanamiento había tres menores de 11, 9 y 8 años dentro de la vivienda, quienes se encontraban bajo el cuidado de la mujer ahora aprehendida.

 

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa iniciada por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Temas:

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