Incumplía una restricción e intentó escapar: lo redujeron con un arma de baja letalidad  

La Policía de Concordia utilizó un arma Byrna, de baja letalidad, para detener a joven que incumplía restricción e intentó escapar ante la presencia de los uniformados.
Un joven de 21 años fue detenido en Concordia luego de incumplir una medida judicial y escapar durante un operativo policial. Secuestraron una réplica de arma de fuego hallada en la zona.
Un joven de 21 años fue detenido este martes durante un operativo de saturación peatonal realizado por personal de la Comisaría Segunda y efectivos del Grupo de Intervención División Investigaciones (GDI).
Según se informó, el procedimiento se desarrolló cuando los uniformados observaron al sujeto incumpliendo una medida de restricción de acercamiento frente al domicilio de la persona damnificada. Al advertir la presencia policial, el joven emprendió la fuga por aproximadamente dos cuadras.
Uso de Byrna
Fuentes policiales indicaron que el sospechoso intentó ingresar a una vivienda ubicada en la intersección de calles Odiard y Saavedra, situación que motivó la intervención inmediata del personal del GDI.
Durante el operativo, los efectivos utilizaron un arma de letalidad reducida Byrna para reducir al joven y concretar su aprehensión. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.
Tras la detención, los uniformados realizaron una búsqueda en inmediaciones del lugar donde se había iniciado la persecución. En ese contexto, encontraron sobre el pasto una réplica de arma de fuego similar a una pistola calibre .22.
El elemento fue formalmente secuestrado y quedó incorporado a la causa que se instruye por desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.
Armas de gas no letal
Vale recordar que desde septiembre del año pasado, la Policía de Entre Ríos sumó el uso de armas no letales a su equipamiento. El dispositivo Byrna SD, es una herramienta de baja letalidad que se emplea como complemento al arma de fuego.
Las pistolas BYRNA son de color naranja y funcionan a base de dióxido de carbono. Pueden lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta, por ejemplo.
Tienen la finalidad de incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que pone en riesgo a sus víctimas, a los policías y a sí mismo. Se trata de una medida que sirve para desactivar una situación peligrosa sin usar armas de fuego.
Los proyectiles, de 15 milímetros de diámetro y 3 gramos de peso, pueden alcanzar una distancia de hasta 20 metros. En algunos casos, contienen compuestos irritantes que potencian su efecto disuasorio.
Los proyectiles de gas pimienta son expulsados con una velocidad de hasta 320 pies por segundo. Están compuestos por gas pimienta real.
“La finalidad es brindar al personal una herramienta intermedia que permita repeler agresiones sin necesidad de recurrir a armas de fuego”, dijo en el momento de la presentación de estas armas el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.