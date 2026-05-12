Caso Orrico: Casación fijó fecha revisar la condena por la muerte de cuatro jóvenes

REDACCIÓN ELONCE
La audiencia de Casación fue fijada para el 21 de mayo y analizará el recurso presentado por la defensa del exfuncionario Juan Ruiz Orrico, condenado por la tragedia vial ocurrida en Ruta 39.
El Caso Orrico sumará un nuevo capítulo judicial el próximo 21 de mayo, cuando se realice la audiencia de Casación en la que se revisará la condena impuesta al exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta Provincial 39.
La audiencia fue fijada para las 11:30 y se concretará luego de que la defensa presentara un recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión efectiva.
La causa judicial se originó tras el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 223 de la Ruta 39, donde murieron Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a trabajar cuando fueron impactados por el vehículo conducido por Orrico.
La condena y los fundamentos del Tribunal
El pasado 9 de marzo, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, dio a conocer los fundamentos de la sentencia que encontró responsable a Ruiz Orrico del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.
Además de la pena de prisión efectiva, el magistrado resolvió imponerle una inhabilitación especial por nueve años para conducir vehículos.
Durante la lectura de la sentencia, el juez sostuvo que las pruebas incorporadas al expediente permitieron acreditar de manera contundente la responsabilidad del exfuncionario provincial en el hecho.
“Las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad de la autoría del acusado como único y exclusivo responsable”, afirmó Crespo al fundamentar la condena contra Orrico.
La condena aún no quedó firme
La presentación del recurso de Casación por parte de la defensa implica que la condena todavía no quedó firme. Por ese motivo, Juan Ruiz Orrico continúa en libertad bajo las medidas cautelares oportunamente dispuestas por la Justicia.
La Cámara de Casación deberá analizar ahora los planteos formulados por los abogados defensores y resolver si confirma la sentencia o si introduce modificaciones sobre la pena dictada en primera instancia.
El tribunal también deberá revisar distintos aspectos vinculados a la valoración de la prueba y los argumentos expuestos durante el juicio oral desarrollado en Concepción del Uruguay.
En la resolución condenatoria, el juez Crespo además dedicó palabras a los familiares de las víctimas fatales y reconoció el profundo dolor generado por la tragedia vial.
Una audiencia clave para el futuro judicial de Orrico
La audiencia prevista para el 21 de mayo aparece como una instancia central dentro del proceso judicial, ya que marcará el inicio de la revisión formal de la condena impuesta al exfuncionario, publicó FM Riel.
El caso tuvo fuerte repercusión pública en Entre Ríos debido a la gravedad del hecho y a la condición de exfuncionario provincial del condenado.
La investigación determinó que Orrico conducía con alcohol en sangre al momento del choque fatal ocurrido sobre la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.
Con la audiencia de Casación, la Justicia entrerriana avanzará ahora en una etapa decisiva para definir si la condena impuesta queda confirmada o si la situación judicial del exfuncionario provincial sufre modificaciones.