“El partido”, la película sobre Argentina e Inglaterra en México ’86, llega al Festival de Cannes

El Festival de Cannes tendrá este miércoles una de las presentaciones argentinas más esperadas de su programación con la exhibición de El partido, el documental de Juan Cabral y Santiago Franco centrado en el histórico cruce entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial de México 1986.

La producción, que se proyectará fuera de competencia y con entradas agotadas, reconstruye el encuentro disputado el 22 de junio de 1986 a través de testimonios de protagonistas de ambos seleccionados y un abordaje que trasciende lo estrictamente deportivo.

El filme reúne las voces de Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga y Julio Olarticoechea por el lado argentino, además de Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes en representación inglesa. A todos ellos se les mostró nuevamente el partido mientras eran entrevistados sobre sus recuerdos, sensaciones y vivencias de aquella jornada histórica.

Una película que excede el fútbol

Durante una entrevista brindada en Cannes, Juan Cabral explicó que el documental fue concebido con una mirada mucho más amplia que la de un simple relato futbolístico.

“Habla de un partido, pero excede el fútbol, porque intenta de algún modo sanar heridas complejas y difíciles de abordar”, señaló el director argentino, reconocido internacionalmente por su trabajo en publicidad y ganador de dos Grand Prix en Cannes.

El documental también incorpora como eje narrativo el conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas, un tema que atraviesa buena parte del relato y que, según el propio Cabral, era central para comprender el peso simbólico de aquel partido.

“El estado del mundo de hoy volvió más relevante a la película”, sostuvo el realizador, quien vivió durante una década en Londres y reconoció que la referencia al Mundial ’86 y a Malvinas aparecía constantemente en la relación cultural entre ambos países.

Expectativa internacional y estreno en Argentina

La presentación en el Festival de Cannes marca uno de los momentos más importantes para la película antes de su estreno comercial en la Argentina, previsto para el próximo 21 de mayo.

Cabral contó además que la inclusión del documental en la programación del festival francés surgió después de un contacto directo con Thierry Frémaux, director artístico del certamen.

“Le escribí desde el corazón y a la semana respondió”, recordó el cineasta sobre el intercambio que permitió el desembarco de la producción argentina en Cannes.

Con una duración de 92 minutos —la misma cantidad que tuvo el partido disputado en el Estadio Azteca—, El partido busca reconstruir no solo los goles de Diego Maradona y la tensión deportiva de aquella tarde, sino también el impacto emocional, político y cultural que todavía conserva uno de los encuentros más recordados de la historia de los Mundiales.