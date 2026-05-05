Largas filas y gran expectativa por el estreno de “Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero

El estreno de Emboscada se convirtió en un verdadero acontecimiento cultural en Paraná, con largas filas de espectadores que colmaron la cuadra antes de la función.

El furor quedó en evidencia con las extensas filas que se formaron en las inmediaciones del Teatro Municipal 3 de Febrero, donde el público comenzó a llegar con horas de anticipación para asegurarse un lugar en la función. La propuesta gratuita generó una convocatoria masiva, con una cuadra completa colmada de espectadores que aguardaban ingresar a la sala.

El cine local como punto de encuentro

“Vinimos temprano para estar primeros. Hay una gran expectativa por ver la película, la teníamos pendiente desde que nos enteramos”, contó una de las asistentes, quien destacó además el valor de la producción local. “El cine argentino hay que apoyarlo. Aparte hay actores paranaenses, no tienen nada que envidiar a nivel nacional”, agregó.

Entre la multitud también se resaltó la importancia de la identidad regional de la película. “Queremos sentirnos identificados con la película, saber qué lugares de Paraná aparecen, porque filmaron en el puerto y en Villa Urquiza”, señaló otra espectadora, reflejando el interés del público por reconocer escenarios cercanos en la pantalla grande.

El entusiasmo también se extendió a quienes compararon la experiencia con otros momentos culturales del país. “Me hace acordar a la vuelta de la democracia, cuando había espectáculos gratuitos y mucha efervescencia ciudadana y cultural. Es lindo revivir algo así”, comentó otro asistente.

En la misma línea, destacó el potencial artístico de la región: “En Entre Ríos hay actores con un nivel muy interesante para verlos en pantalla grande”.

Una convocatoria que desbordó expectativas

Con el correr de los minutos, la fila continuó creciendo y ocupando gran parte de la cuadra. “Hay mucha gente, gracias a Dios. Esperemos que salga todo bien”, comentó uno de los presentes en el lugar, mientras destacaba el acompañamiento del público.

Proyectan la película "Emboscada" en el teatro 3 de Febrero

La jornada también se vio atravesada por el reconocimiento al director Mauro Bedendo, cuya propuesta logró reunir a una importante cantidad de espectadores y referentes culturales. “Apoyar el cine local es fundamental”, resumió otro de los asistentes, sintetizando el espíritu general del evento.