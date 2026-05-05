Proyectaron la película “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero con fuerte repercusión y sello entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
La película “Emboscada” se proyectó en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con elenco entrerriano, rodaje local y la participación de figuras nacionales del cine.
La película “Emboscada” se proyectó en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con una fuerte impronta regional y la participación de más de 60 actores locales. El film, que también incluye rodajes en Villa Urquiza, fue dirigido por Mauro Bedendo y se consolida como una producción que pone en valor el talento entrerriano en la pantalla grande.
“Más de 60 actores entrerrianos de la región de Santa Fe, de Córdoba, fue un equipo enorme”, destacó el director, quien además contó con figuras nacionales como Roly Serrano y Osvaldo Laport. “Los secuestramos a tres años para que hicieran este proyecto”, bromeó entre risas, resaltando la magnitud del trabajo colectivo.
La historia gira en torno a un reportero gráfico que, tras perder su trabajo y enfrentar la crisis del 2001, se ve envuelto en una situación límite que lo obliga a regresar a su pasado en Paraná y Villa Urquiza, en una trama de comedia dramática con tintes de suspenso.
Una producción con identidad regional
Bedendo explicó que la película no es un policial tradicional, sino una historia atravesada por distintas “emboscadas” emocionales y sociales. “Son las emboscadas que va recibiendo en distintos momentos de la película”, señaló.
“Felicitaciones a Mauro, a todo el equipo y la producción, porque en estos tiempos complejos poder contar con una película como Emboscada, de gente que conoce el territorio como Mauro y como las actrices y los actores que nos representan, en una época de vaciamiento de imagen, es un orgullo”, Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.
El film es una adaptación libre de una novela de Andrés Bufali y fue rodado íntegramente en escenarios entrerrianos, lo que refuerza su identidad local. “Hoy hacer una película en Argentina es casi imposible, y más con gente de la región”, destacó parte del equipo.
Desde la organización también remarcaron el apoyo institucional que permitió concretar la proyección en el histórico Teatro 3 de Febrero, considerado un espacio clave para la cultura nacional.
Trabajo en equipo y orgullo local
El elenco y la producción coincidieron en el valor del trabajo colectivo. Lucas Calabrese, integrante del equipo, resaltó: “Trabajamos en equipo y estamos muy conformes con el resultado que logramos en este proyecto inicial”.
También destacó el crecimiento del grupo: “Se conformó un equipo muy profesional, así que este es el puntapié inicial”, agregó, anticipando futuras producciones.
La repercusión del film en festivales generó gran expectativa. “No pensamos nunca que iba a tener la repercusión que tiene ni la respuesta de la gente”, comentó otro de los integrantes del equipo técnico.
Un estreno con emoción y expectativas
Actores locales también celebraron el estreno. Hugo La Barba, oriundo de Victoria, expresó: “Llegó el momento soñado, tan esperado, un momento para disfrutar realmente el nacimiento de esta película”.
En la misma línea, otros participantes destacaron la experiencia de trabajo y el valor del cine federal. “Es un esfuerzo impresionante con resultados maravillosos”, señalaron.
El director de casting, Juan Carlos Gallego, subrayó el nivel del talento local: “Las actuaciones locales no tienen nada que envidiar a las de cualquier lugar del país”.
Estreno en salas y proyección
“Emboscada” comenzará su recorrido en salas a partir de este jueves, con funciones previstas en distintos espacios culturales. “Esperamos que tenga la repercusión que se merece porque la verdad que es maravillosa”, expresaron desde la producción.
Con fuerte identidad entrerriana, elenco federal y una historia que cruza drama y realismo social, la película se posiciona como una de las producciones destacadas del cine independiente argentino reciente.