Choferes despedidos: UTA valoró la “predisposición” de San José para “arribar a una solución”

Representantes de Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la empresa Transporte San José S.A. participaron este miércoles de una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, en el marco del conflicto laboral vinculado al incumplimiento de una cautelar de la Justicia Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impone la reincorporación de 237 trabajadores despedidos por la ex Buses Paraná (la UTE que integraban ERSA Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL).

Durante el encuentro, que encabezó el director general de Trabajo, Juan Pablo Irurueta, se dejó constancia de la ausencia de representantes de la Municipalidad de Paraná, pese a haber sido notificados formalmente.

En representación de la UTA Entre Ríos participó el secretario general Juan José Brito, acompañado por el abogado Alejandro Becic. Por la empresa Transporte San José S.A. asistió el gerente general Hugo Ruiz junto al letrado Adrián Barsanti.

UTA valoró la “predisposición” de San José

Durante la audiencia, la representación sindical ratificó “todo lo expuesto en la presentación inicial” y rechazó los argumentos planteados previamente tanto por la empresa como por la Municipalidad de Paraná. Además, el gremio sostuvo la necesidad de continuar negociando una salida al conflicto y solicitó un nuevo cuarto intermedio para avanzar en las conversaciones.

“Nos comprometimos a continuar dialogando para ir ajustando distintos aspectos vinculados al cumplimiento del fallo judicial. Entendemos que se trata de una situación compleja, con varias aristas, por lo que debemos encontrar mecanismos que permitan acercar posiciones. También está claro que la incorporación de la cantidad de trabajadores establecida no puede concretarse de un día para el otro, por lo que buscamos avanzar de manera gradual y proporcional para cumplir con todas las obligaciones”, fundamentó Becic a Elonce.

Volvió a cuarto intermedio la audiencia de conciliación por choferes despedidos

“Existen señales, al menos por parte de la empresa, de alcanzar un acuerdo y encontrar una salida a un conflicto que ya escaló más allá de lo estrictamente laboral y comenzó a generar consecuencias sociales más profundas", valoró el letrado.

En la oportunidad, indicó que inicialmente, el listado de trabajadores involucrados superaba las 200 personas, pero con el paso del tiempo y distintos cambios en la situación, algunos fueron absorbidos por otras empresas, otros se jubilaron y algunos ya comenzaron a prestar servicios nuevamente. "Hoy ese número se redujo considerablemente a 80 o 90, y seguimos trabajando sobre ese padrón para avanzar en incorporaciones o soluciones individuales, con la intención de respetar la antigüedad de cada trabajador”, prometió.

La empresa denunció vandalismo y amenazas

Por su parte, Transporte San José S.A. presentó un descargo en el que manifestó su “profunda preocupación” por el incremento de hechos vandálicos contra unidades del servicio urbano de transporte de pasajeros.

La firma mencionó daños reiterados en colectivos, la aparición de “miguelitos” en la vía pública y un intento de incendio de una unidad ocurrido recientemente durante la madrugada.

“Entendemos que ninguna situación puede derivar ni justificar hechos de violencia”, sostuvo la empresa en su presentación ante las autoridades laborales.

Transporte San José S.A. denunció hechos de vandalismo (foto Elonce)

Asimismo, la compañía hizo referencia al conflicto surgido tras el cambio de prestataria del servicio urbano en Paraná y señaló que existe un grupo reducido de trabajadores de la anterior concesionaria que reclama derechos laborales.

La empresa también expresó preocupación por una carpa instalada frente a su sede y por una convocatoria prevista para el jueves 14 de mayo a las 3 de la madrugada.

“Las eventuales obligaciones incumplidas en material salarial o indemnizatoria corresponderían, en todo caso, a la anterior prestataria”, apuntaron desde San José S.A.

Asimismo, la empresa solicitó "que se adopten medidas que resulten conducentes para preservar la paz social, garantizar la seguridad de las unidades y de las personas, y asegurar la continuidad regular del servicio público”.

Nuevo cuarto intermedio

Tras el intercambio entre las partes, se acordó mantener abiertos los canales de diálogo y continuar las negociaciones tanto dentro como fuera del ámbito administrativo.

Finalmente, la Secretaría de Trabajo dispuso un nuevo cuarto intermedio para el martes 19 de mayo a las 11.00, instancia en la que se retomarán las conversaciones entre el sindicato y la empresa.

“Nos hemos comprometido a tener charlas previas a esa reunión, para llegar al martes con algún principio de solución o con algún esquema”, prometió Becic.

“La predisposición al diálogo existe de ambas partes y estamos tratando de alcanzar un punto de equilibrio que resulte beneficioso para todos. Desde nuestro lugar buscamos preservar la paz social, que es uno de los aspectos centrales también para la empresa, mientras que la firma intenta resolver sus problemas de funcionamiento y operatividad”, cerró el representante legal de UTA Entre Ríos.