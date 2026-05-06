Se realizó este miércoles una nueva audiencia en la Secretaría provincial de Trabajo en el marco del conflicto laboral que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la empresa de transporte urbano San José SA por el incumplimiento de una cautelar de la Justicia Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impone la reincorporación de 237 trabajadores despedidos por la ex Buses Paraná (la UTE que integraban ERSA Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL). El encuentro finalizó sin acuerdos y pasó a cuarto intermedio para el miércoles de la próxima semana.

El abogado representante de UTA Entre Ríos, Alejandro Becic, explicó a Elonce que ni responsables de la empresa ni autoridades de la Municipalidad de Paraná participaron de manera presencial y que ambas partes presentaron escritos para ser incorporados al expediente. “El resultado de la audiencia fue medio inesperado”, señaló el letrado.

Pasó a nuevo cuarto intermedio la audiencia por el conflicto laboral por choferes despedidos

Según indicó Becic, el municipio reiteró su postura respecto a que el conflicto corresponde exclusivamente a una disputa entre los trabajadores y la empresa de transporte urbano. “La Municipalidad sostiene que no es parte del conflicto”, explicó el abogado.

En tanto, desde la San José solicitarían el cierre del expediente administrativo y la finalización de las actuaciones en esa instancia, aunque desde UTA aseguraron que el proceso judicial continuará "por las sanciones solicitadas" contra la empresa de transporte urbano.

Mientras tanto, desde UTA Entre Ríos no descartaron futuras medidas gremiales, aunque aclararon que esa definición dependerá de la conducción sindical. “Las medidas de fuerza las evaluarán los directivos del gremio”, expresó Becic.

El conflicto continúa abierto mientras se aguardan definiciones tanto en el ámbito administrativo como judicial.

Contrataciones y situación laboral

Consultado sobre versiones vinculadas a nuevas incorporaciones de choferes por parte de San José, Becic indicó que, según la información que maneja el sindicato, se trataría de contratos a plazo fijo. “Evidentemente, no tienen la estabilidad laboral que corresponde”, afirmó.

Choferes despedidos de la ex Buses Paraná (archivo Elonce)

Sobre el conflicto laboral por la absorción de los 237 choferes

El 26 de noviembre de 2025 -a días de que San José asumiera la concesión, hecho que ocurrió el domingo 7 de diciembre último- el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautela presentada por la UTA nacional y obligó a San José a absorber 237 trabajadores de Buses Paraná.

San José discutió esa resolución, pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la medida cautelar que obliga a Transporte San José SA a absorber transitoriamente al personal de Buses Paraná UTE (Grupo ERSA) desde el inicio de la nueva concesión en Paraná hasta que se dicte sentencia definitiva.

En forma paralela, la concesionaria planteó una cuestión de competencia y pidió que un Juzgado Laboral de Paraná intervenga en el pleito.

En diciembre la titular del Juzgado Laboral N° 4, Carmen Prevedel, rechazó intervenir en el conflicto suscitado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José, que ese domingo asumió la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná.

Pero a finales de febrero, la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró la competencia del Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la jueza Carmen Prevedel, en el pleito planteado en los Tribunales de la Ciudad Autónona de Buenos Aires por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que en noviembre derivó en el dictado de una medida cautelar que impuso a la empresa San José SA, prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, la obligación de absorber los 237 trabajadores que habían pertenecido a la ex Buses Paraná.

De ese modo, los camaristas Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras revocaron el fallo de primera instancia de la jueza laboral Carmen Prevedel que había rechazado intevenir.

El lunes 23 de febrero, la jueza Prevedel hizo lo que la Cámara le ordenó: se abocó al tratamiento de la competencia. "Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara del Trabajo – Sala II- en fecha 19/02/2026 y en cumplimiento de lo allí ordenado, corresponde librar oficio al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de las presentes actuaciones, a fin de que el Juzgado oficiado disponga, si acepta el requerimiento de inhibitoria, el archivo de lo allí actuado o, en caso de que decida mantener su competencia, la elevación a la Corte para dirimir la contienda, implicando la suspensión del procedimiento producida a causa de la cuestión de competencia y la suspensión de los efectos de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional mencionado en la Resolución que dictara el 26/11/25", reseñó Entre Ríos Ahora.